СМИ: Роналду согласился на понижение зарплаты в «Ювентусе» из-за коронавируса
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Об этом сообщает сообщает Tuttosport. По информации источника, Роналду не получит €4 млн. Также отказались от части своих зарплат и другие игроки «Ювентуса», в частности Джорджио Кьеллини и Джанлуиджи Буффон.
Италия является одной из стран, наиболее сильно пострадавших от мировой пандемии коронавируса.
Ранее спортивный директор «Ювентуса» заявил, что коронавирус приблизит футбол к НБА.