СМИ: Роналду согласился на понижение зарплаты в «Ювентусе» из-за коронавируса

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Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду согласился на сокращение зарплаты в связи с приостановкой сезона из-за коронавируса.
СМИ: Роналду согласился на понижение зарплаты в «Ювентусе» из-за коронавируса
  • © Filippo Rubin/Lapresse
  • globallookpress.com

Об этом сообщает сообщает Tuttosport. По информации источника, Роналду не получит €4 млн. Также отказались от части своих зарплат и другие игроки «Ювентуса», в частности Джорджио Кьеллини и Джанлуиджи Буффон.

Италия является одной из стран, наиболее сильно пострадавших от мировой пандемии коронавируса.

Ранее спортивный директор «Ювентуса» заявил, что коронавирус приблизит футбол к НБА.

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