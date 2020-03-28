СМИ: Роналду согласился на понижение зарплаты в «Ювентусе» из-за коронавируса

Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду согласился на сокращение зарплаты в связи с приостановкой сезона из-за коронавируса.

Об этом сообщает сообщает Tuttosport. По информации источника, Роналду не получит €4 млн. Также отказались от части своих зарплат и другие игроки «Ювентуса», в частности Джорджио Кьеллини и Джанлуиджи Буффон.

Италия является одной из стран, наиболее сильно пострадавших от мировой пандемии коронавируса.

Ранее спортивный директор «Ювентуса» заявил, что коронавирус приблизит футбол к НБА.