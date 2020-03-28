Спортивный директор «Ювентуса»: коронавирус приблизит футбол к НБА
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«Теперь будет много обменов игроками. Эта ситуация приблизит футбол к НБА. Вполне вероятно, что некоторые клубы, например, из немецкой Бундеслиги, смогут извлечь выгоду из кризиса. Это может произойти, потому что у Германии экономика стабильнее, чем у других стран», — цитирует Паратичи Football Italia.
Из-за мировой пандемии коронавируса в Европе остановлены все чемпионаты, за исключением первенства Белоруссии. Многие клубы несут убытки.
Ранее спортивный директор «Ювентуса» назвал Роналду лучшим игроком всех времён.