Спортивный директор «Ювентуса»: коронавирус приблизит футбол к НБА

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Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи поделился мнением о том, как экономический кризис и пандемия коронавируса повлияют на футбольные трансферы.
Спортивный директор «Ювентуса»: коронавирус приблизит футбол к НБА
  • Reuters

«Теперь будет много обменов игроками. Эта ситуация приблизит футбол к НБА. Вполне вероятно, что некоторые клубы, например, из немецкой Бундеслиги, смогут извлечь выгоду из кризиса. Это может произойти, потому что у Германии экономика стабильнее, чем у других стран», — цитирует Паратичи Football Italia.

Из-за мировой пандемии коронавируса в Европе остановлены все чемпионаты, за исключением первенства Белоруссии. Многие клубы несут убытки.

Ранее спортивный директор «Ювентуса» назвал Роналду лучшим игроком всех времён.

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