Спортивный директор «Ювентуса» назвал Роналду лучшим игроком всех времён

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи лестно отозвался о форварде туринской команды Криштиану Роналду.

«Роналду — лучший игрок всех времён, потому его присутствие в нашей команде является преимуществом. Люди иногда забывают, что у нас есть выдающийся футболист. Мы должны его больше ценить», — сказал Паратичи Sky Sport Italia.

Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала» за €117 млн. В текущем сезоне 35-летний португалец принял участие в 21 матче чемпионата Италии, забил 21 гол и отдал две результативные передачи.

Ранее президент «Ювентуса» выразил готовность проводить матчи без зрителей.