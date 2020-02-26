Спортивный директор «Ювентуса» назвал Роналду лучшим игроком всех времён

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Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи лестно отозвался о форварде туринской команды Криштиану Роналду.
Спортивный директор «Ювентуса» назвал Роналду лучшим игроком всех времён
  • globallookpress.com

«Роналду — лучший игрок всех времён, потому его присутствие в нашей команде является преимуществом. Люди иногда забывают, что у нас есть выдающийся футболист. Мы должны его больше ценить», — сказал Паратичи Sky Sport Italia. 

Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала» за €117 млн. В текущем сезоне 35-летний португалец принял участие в 21 матче чемпионата Италии, забил 21 гол и отдал две результативные передачи. 

Ранее президент «Ювентуса» выразил готовность проводить матчи без зрителей.

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