Президент «Ювентуса» выразил готовность проводить матчи без зрителей

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Президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли заявил, что приоритетной задачей для страны является охрана здоровья её населения.

«На данный момент приоритетная задача для нашей страны — охрана здоровья населения. Существует постоянный диалог. Мы готовы принять любое решение, которое будет в интересах общественного здравоохранения. Если скажут играть без зрителей — будем делать это. Полностью отменить спортивные мероприятия тяжело, календарь загружен. Мы поздно начали чемпионат, не играли во время рождественского перерыва. Однако самое важное — охрана здоровья граждан», — цитирует Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что в Италии могут провести все матчи без зрителей до 1 марта из-за коронавируса.

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