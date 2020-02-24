Президент «Ювентуса» выразил готовность проводить матчи без зрителей

Президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли заявил, что приоритетной задачей для страны является охрана здоровья её населения.

«На данный момент приоритетная задача для нашей страны — охрана здоровья населения. Существует постоянный диалог. Мы готовы принять любое решение, которое будет в интересах общественного здравоохранения. Если скажут играть без зрителей — будем делать это. Полностью отменить спортивные мероприятия тяжело, календарь загружен. Мы поздно начали чемпионат, не играли во время рождественского перерыва. Однако самое важное — охрана здоровья граждан», — цитирует Sky Sport Italia.

Ранее сообщалось, что в Италии могут провести все матчи без зрителей до 1 марта из-за коронавируса.