СМИ: В Италии могут провести все матчи без зрителей до 1 марта из-за коронавируса

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Федерация футбола Италии обратилась к высшему руководству страны с просьбой разрешить проведение матчей без зрителей,
СМИ: В Италии могут провести все матчи без зрителей до 1 марта из-за коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Sky TG24. По информации источника, в федерации полагают, что подобная мера даст возможность не срывать подготовку сборной страны к чемпионату Европы 2020 года.

Президент федерации Габриэле Гравина будет консультироваться с федеральными врачами и представителями Минздрава Италии, чтобы принять решение о возможности проведения футбольных матчей в контексте вспышки коронавируса в стране. 

Ранее сообщалось, что все матчи 26-го тура Серии А могут быть перенесены из-за коронавируса.

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