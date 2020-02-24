СМИ: В Италии могут провести все матчи без зрителей до 1 марта из-за коронавируса

Федерация футбола Италии обратилась к высшему руководству страны с просьбой разрешить проведение матчей без зрителей,

Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Sky TG24. По информации источника, в федерации полагают, что подобная мера даст возможность не срывать подготовку сборной страны к чемпионату Европы 2020 года.

Президент федерации Габриэле Гравина будет консультироваться с федеральными врачами и представителями Минздрава Италии, чтобы принять решение о возможности проведения футбольных матчей в контексте вспышки коронавируса в стране.

Ранее сообщалось, что все матчи 26-го тура Серии А могут быть перенесены из-за коронавируса.