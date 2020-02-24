Все матчи 26-го тура Серии А могут быть перенесены из-за коронавируса
- Reuters
«Я не думаю, что всего за одну неделю мы сможем настолько справиться с инфекцией, чтобы возобновить спортивные мероприятия. Мы постоянно мониторим ситуацию и будем оценивать её. Будем следить за развитием заболевания и оценим возможность переноса всех матчей на следующей неделе», — приводит слова Конте Football Italia.
Отмечается, что речь идёт не только о Серии А, а и обо всех профессиональных и любительских лигах, а также, вероятно, матчах Лиги Европы, запланированных на следующую неделю.
Ранее три матча 25-го тура Серии А были перенесены из-за коронавируса.