Все матчи 26-го тура Серии А могут быть перенесены из-за коронавируса

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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что все матчи следующего, 26-го тура итальянской серии А могут быть перенесены из-за случаев заболевания коронавирусом в стране.
Все матчи 26-го тура Серии А могут быть перенесены из-за коронавируса
  • Reuters

«Я не думаю, что всего за одну неделю мы сможем настолько справиться с инфекцией, чтобы возобновить спортивные мероприятия. Мы постоянно мониторим ситуацию и будем оценивать её. Будем следить за развитием заболевания и оценим возможность переноса всех матчей на следующей неделе», — приводит слова Конте Football Italia.

Отмечается, что речь идёт не только о Серии А, а и обо всех профессиональных и любительских лигах, а также, вероятно, матчах Лиги Европы, запланированных на следующую неделю.

Ранее три матча 25-го тура Серии А были перенесены из-за коронавируса.

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