Новый вызов: стоит ли Кокорину перебираться в один из ведущих европейских чемпионатов

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин после возвращения из аренды может продолжить карьеру за границей. Об этом в середине минувшей недели сообщили два журналиста со ссылкой на свои источники. По информации другого инсайдера, футболист уже якобы договорился с «Локомотивом» и в ближайшее время может подписать с клубом трёхлетний контракт. О вероятных вариантах продолжения карьеры Кокорина — в материале RT.

Ещё недавно судьбой Александра Кокорина интересовались исключительно в связи со скандалами — начиная с прогремевшего на всю страну конфликта осенью 2018 года, в результате которого футболист оказался в колонии, и заканчивая странной ситуацией с отправкой игрока в аренду из «Зенита» в «Сочи». Но спустя месяц после возобновления чемпионата России по футболу положение кардинально изменилось. В итоге к тому моменту, когда РПЛ последовала примеру других спортивных лиг и из-за пандемии коронавируса прервала текущий сезон, в СМИ стала появляться информация о серьёзном интересе к форварду со стороны представителей ведущих европейских чемпионатов.

Первым о возможных перспективах развития карьеры Кокорина заговорил известный комментатор Геннадий Орлов. Он утверждал, что в России нападающему намерены предложить полноценный контракт в самом «Сочи», а в Европе игроком интересуется одна из испанских команд.

Также по теме Шаг в прошлое: почему РПЛ не стоит досрочно завершать сезон по примеру КХЛ В условиях распространения коронавирусной инфекции РПЛ может лишиться возможности довести до конца национальный чемпионат. Пока что...

«Убеждён, что поступят запросы от многих клубов. В том числе из-за рубежа. Знаю, что в Испании есть команда, которая хотела бы заполучить Александра. Там уже начались какие-то переговоры, движения. Ситуация очень сложная. Он сейчас принадлежит «Зениту», но только до июля, а дальше станет свободным агентом. «Сочи» уже проявляет активность, другие тоже суетятся. Что предложит «Зенит»? Посмотрим», — сказал Орлов в своём блоге ВКонтакте.

В четверг тренд продолжил журналист Сергей Егоров на своём Youtube-канале. По его информации, Кокорину готовы предложить контракты сразу в четырёх сильнейших чемпионатах Европы: испанской Примере, итальянской Серии А, немецкой Бундеслиге и французской Лиге 1.

А ближе к ночи ещё один футбольный инсайдер Иван Карпов сообщил о том, что нападающий якобы уже договорился с «Локомотивом» о трёхлетнем контракте и, согласно условиям этого соглашения, заработает €10 млн. Учитывая проблемы железнодорожников в передней линии после отъезда Фёдора Смолова (в клубе интересовались Александром ещё зимой), ужесточающийся с лета лимит на легионеров и желание семьи остаться в Москве, вероятность подобного развития события достаточно велика.

При этом в Италии за Кокориным пристально следят «Лацио» и «Дженоа», как утверждает журналист Егоров. Особенно любопытно смотрится вариант с римлянами, которые ушли на вынужденную паузу из-за пандемии коронавируса на втором месте в первенстве страны и имеют весьма неплохие шансы на победу, не говоря уже о выступлении в Лиге чемпионов.

Остальные предполагаемые претенденты на Кокорина из европейских стран показывают куда более скромные результаты. Так, «Дженоа», «Вальядолид» и «Фортуна» сражаются за выживание. Зато «Марсель», как и «Лацио», располагается на второй строчке в турнирной таблице первенства Франции и имеет все шансы по итогам сезона пробиться в самый престижный клубный турнир Старого света.

Сам Кокорин отмечает, что на него уже выходили европейские команды. В интервью популярному блогеру Евгению Савину в начале марта он рассказал, что зимой его был готов взять в аренду как раз «Марсель», который в настоящий момент возглавляет бывший наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш.

«Когда история прошла, я написал Виллаш-Боашу. Сказал: «Сейчас готов, потому что «Зениту» я не нужен на вторую часть сезона. Очень хотел бы поехать к вам». Он ответил: «Это супервариант, но мы не можем сейчас платить за трансфер. Узнаю у «Зенита», будет это покупка или аренда». Я сказал, что в идеале была бы аренда. Они связались с «Зенитом». Сказали, что клуб не намерен меня отдавать», — заявил нападающий.

Права на футболиста в настоящий момент принадлежат питерской команде, однако соглашение подойдёт к концу уже 30 июня. И за четыре первых игры в составе «Сочи» нападающий сделал всё, чтобы максимально повысить к себе интерес со стороны потенциальных работодателей. В первом же официальном матче после полуторагодичной паузы Кокорин огорчил «Арсенал» и не реализовал ещё пару хороших моментов, а его команда уступила. Несмотря на это, а также итоговое поражение южан, форвард был признан лучшим футболистом встречи.

Зато в дальнейшем «Сочи» осечек не допускал. В трёх матчах новичок РПЛ набрал девять очков и покинул зону вылета. Кокорин отметился дублем во встрече с «Оренбургом». Но наиболее показательной получилась даже не эта игра, а противостояние с занимающим второе место «Краснодаром», в котором новичку набрать баллы за результативность не удалось. Тем не менее форвард вновь был признан лучшим игроком встречи.

И это звание нападающий заслужил, ведь он буквально вёл игру команды в атаке. Неоднократно Кокорин мог забивать самостоятельно. Например, в самом дебюте поединка после хлёсткого выстрела Александра «Краснодар» спасла лишь штанга. Ешё трижды футболист пробил в створ, но гостей выручал Матвей Сафонов.

Также игрок принял участие в эпизодах с обоими голами. В начале второго тайма после фола на нём вблизи штрафной мяч подхватил Кристиан Нобоа и благодаря рикошету открыл счёт. А уже в добавленное время Александр пытался огорчить Сафонова, но вратарь в красивом прыжке успел ликвидировать опасность. Однако первыми на подборе оказались партнёры, которые вывели на пустые ворота Андрея Мостового.

В результате Кокорин был признан не только лучшим футболистом матча, но и всего марта в РПЛ, а также удостоился лестной оценки от главного тренера «Сочи» Владимира Федотова.

«Он лучший из тех, с кем я когда-либо работал. Это разносторонний футболист. Он хорошо себя проявляет: имеет пространство, умеет работать между линиями, организованно действует в обороне. Проявляет свои лидерские качества и как бомбардир, и как человек. Александр повёл команду за собой», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Таким образом, будущее Кокорина летом может превратиться в главную интригу российского футбола. При этом в возможном отъезде Александра за рубеж есть как свои плюсы, так и минусы. Если это произойдёт, то сложно будет не порадоваться за ещё одного российского игрока, который оказался в ведущем европейском чемпионате.

В последнее годы таких единицы. Однако пример Фёдора Смолова может оказаться по-хорошему заразительным. Нападающий не побоялся в 30 лет отправиться в Испанию в далеко не самый сильный клуб и сумел себя там проявить. По крайней мере, гол в ворота «Реала» навсегда останется в истории российского футбола. Сам Кокорин в одном из интервью выразил мнение, что поездка Смолова в «Сельту» себя полностью оправдала.

«Есть люди, которые хотят, чтобы я уехал в Европу. Посмотрим, что из этого получится. Нужен хороший вариант. Просто уехать непонятно куда — это не дело. «Сельта»? Это «понятно куда». Сыграть против «Реала» и «Барсы» — очень круто, Федя молодец. К какому чемпионату лежит душа? Испания. Примера больше всего нравится», — цитирует игрока Sport24.

При этом Кокорин лишь на год младше бывшего партнёра по «Динамо» — 19 марта ему исполнилось 29 лет. А это значит, что в запасе у Кокорина осталось не так много времени, и шанса попробовать себя в Европе может больше не представиться. При этом в настоящий момент он находится в потрясающей по меркам РПЛ форме и, судя по всему, это далеко не предел.

Наконец, в карьере Александра имеется один «пунктик», который он наверняка хочет закрыть. В 2015-м молодой игрок мог оказаться на правах аренды в лондонском «Арсенале», но переход не состоялся.

«Лондонцы захотели арендовать Сашу в последний день трансферного окна, но у него уже заканчивался контракт с «Динамо», что и послужило преградой. Отдать его мы никак не могли. Всегда говорил Кокорину, чтобы он уезжал за границу при первой же возможности. Даже перед трансфером в «Зенит» у нас был такой разговор. Твердил Саше: «Не надо тебе идти в другой российский клуб, отправляйся в Европу, какое бы предложение ни было», — вспоминал в интервью RT экс-главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев.

Впрочем, преградой на пути к переезду Кокорина в Европу может стать его семья. В 2017-м у Александра родился сын, с которым спортсмен хочет проводить как можно больше времени. А близкие футболиста, согласно информации журналиста Сергея Егорова, предпочли бы остаться в России.

Существует и чисто футбольная причина, которая может привести к тому, что форвард откажется от отъезда. Такой шаг может помешать Александру вернуться в сборную, о чём он мечтает. Нет гарантий, что за рубежом нападающий быстро адаптируется и заиграет. При худшем варианте развития событий россиянин может лишиться практики и понизить свои шансы на участие в Чемпионате Европы, пусть он и состоится только через год.

В то же время в России Кокорин рискует значительно меньше. Здесь он остался звездой даже после пребывания в тюрьме и полуторагодичной паузы. Вряд ли Александр сядет в запас в команде РПЛ. Например, если он действительно окажется в «Локомотиве», то может стать именно тем нападающим, на котором будет строиться вся игра команды в атаке.

При этом сложно себе представить, что в условном «Лацио» отечественный форвард выиграет конкуренцию у футболиста сборной Италии Чиро Иммобиле, который в текущем сезоне Серии А забил 27 мячей.