Орлов рассказал об интересе испанского клуба к Кокорину

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Известный комментатор Геннадий Орлов заявил, что форвард санкт-петербургского «Зенита» Александр Кокорин, в настоящее время выступающий за ФК «Сочи» на правах аренды, привлекает большой интерес на трансферном рынке.
Орлов рассказал об интересе испанского клуба к Кокорину
  • РИА Новости

«Сегодня с утра сообщили, что владелец «Сочи» Ротенберг готов предложить Кокорину полноценный контракт с большими деньгами на 3-4 года. Потому что это лучший игрок — его признали лучшим футболистом в марте. Могут быть запросы на него из-за границы. Я лично знаю, что есть в Испании клуб, который хотел бы заполучить Александра Кокорина. Уже начались какие-то переговоры, движение», — сказал Орлов в своем видеоблоге Вконтакте.

В нынешнем сезоне 29-летний Кокорин провел четыре матча за «Сочи», забил три мяча при двух голевых передачах. Его контракт с «Зенитом» истекает летом 2020 года.

Ранее Смолов признался, что Кокорин зовёт его в «Сочи».

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