Смолов признался, что Кокорин зовёт его в «Сочи»

Форвард «Локомотива» Фёдор Смолов, в настоящее время выступающий за испанскую «Сельту» на правах аренды, рассказал о предложении Александра Кокорина перейти в ФК «Сочи».

«Кокорин зовёт в «Сочи». Говорит, там топка. В «Сельте» тоже всё было прекрасно до момента наступления этого вируса. Сейчас мне домой велик привезли, я занимаюсь. Ещё дорожку хотел, но не поместилась, хата небольшая», — заявил Смолов во время трансляции в Instagram.

Срок аренды россиянина в «Сельте» истекает по окончании текущего сезона. На счету Смолова шесть матчей в испанской Примере и один забитый гол.

Ранее сообщалось, Смолов заявил, что его не отпустили из Испании в Россию.