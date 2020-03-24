Смолов признался, что Кокорин зовёт его в «Сочи»
- Reuters
«Кокорин зовёт в «Сочи». Говорит, там топка. В «Сельте» тоже всё было прекрасно до момента наступления этого вируса. Сейчас мне домой велик привезли, я занимаюсь. Ещё дорожку хотел, но не поместилась, хата небольшая», — заявил Смолов во время трансляции в Instagram.
Срок аренды россиянина в «Сельте» истекает по окончании текущего сезона. На счету Смолова шесть матчей в испанской Примере и один забитый гол.
Ранее сообщалось, Смолов заявил, что его не отпустили из Испании в Россию.