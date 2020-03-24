Смолов заявил, что его не отпустили из Испании в Россию

Форвард «Сельты» Фёдор Смолов рассказал, что испанский клуб не отпустил его в Москву на время карантина из-за пандемии коронавируса.

«Сижу дома, тренируюсь, выполняю назначенную программу. В CS играю часов по 12, убиваю время. Карантин продлили до 15 апреля, а в Москву меня не отпустили. На улицу можно выходить лишь в аптеку или за продуктами. И ещё с собакой гулять. Кто-то гуляет с собаками, кто-то с девушками. Там разрешение специальное надо. А так, обстановка нормальная — 22 градуса, океан, солнце», — сказал Смолов в эфире своего Instagram.

Россиянин выступает за «Сельту» на правах аренды из «Локомотива». В шести матчах за испанский клуб Смолов забил один гол.

Ранее сообщалось, что Смолов показал, как тренируется во время карантина в связи с коронавирусом.