Смолов показал, как тренируется во время карантина в связи с коронавирусом
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Смолов опубликовал ролик в своём Instagram.
На видео Смолов тренируется на велотренажёре и показывает из окна опустевшую улицу Виго.
Смолов в январе перешёл из «Локомотива» в «Сельту» на правах аренды. На его счету шесть матчей и один гол в составе коллектива из Виго.
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
Ранее футболист Фёдор Кудряшов рассказал о карантине в связи с коронавирусом в Турции.