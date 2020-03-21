Смолов показал, как тренируется во время карантина в связи с коронавирусом

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Российский нападающий испанской «Сельты» Фёдор Смолов опубликовал видео, на котором показал, как тренируется во время карантина в связи с коронавирусом.
Смолов показал, как тренируется во время карантина в связи с коронавирусом
  • globallookpress.com

Смолов опубликовал ролик в своём Instagram.

На видео Смолов тренируется на велотренажёре и показывает из окна опустевшую улицу Виго.

Смолов в январе перешёл из «Локомотива» в «Сельту» на правах аренды. На его счету шесть матчей и один гол в составе коллектива из Виго.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 

Ранее футболист Фёдор Кудряшов рассказал о карантине в связи с коронавирусом в Турции.

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