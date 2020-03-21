Футболист Кудряшов рассказал о карантине в связи с коронавирусом в Турции

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Защитник «Антальяспора» и сборной России Фёдор Кудряшов рассказал о ситуации с коронавирусом в Турции.
Футболист Кудряшов рассказал о карантине в связи с коронавирусом в Турции
  • РИА Новости

«Карантин в Анталье есть. Все торговые центры, рестораны, кафе закрыты. Некоторые люди семьями остаются дома, но многие гуляют», — приводит слова игрока «Матч ТВ».

Он отметил, что в Анталье нет случаев заражения, но люди всё равно стараются соблюдать правила карантина, так как данная проблема затронула всех.

«Единственное, нам в клубе запретили уезжать не только в другие страны, но и в соседние города», — добавил Кудряшов.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 19 марта чемпионат Турции был остановлен из-за коронавируса. 

Ранее футболист «Ювентуса» Пауло Дибала сообщил, что у него обнаружен коронавирус.

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