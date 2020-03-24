Кокорин признан лучшим футболистом марта в РПЛ
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба лиги в Twitter.
В марте Кокорин сыграл четыре матча, в которых забил три мяча и сделал две результативные передачи.
Кокорин перешёл в «Сочи» в зимнее трансферное окно на правах аренды из «Зенита».
🤴 Александр Кокорин – лучший игрок #ТинькоффРПЛ в марте!— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 24, 2020
👍🏻 Форвард «Сочи» победил благодаря голосам болельщиков и экспертов МАТЧ ПРЕМЬЕР. Эксперты РПЛ голосовали за Александра Беленова #ИгрокМесяца@rpl#Сочи#Кокоринpic.twitter.com/8vIzZTSUPX
Ранее вратарь «Уфы» Александр Беленов высказался о Кокорине.