Кокорин признан лучшим футболистом марта в РПЛ

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Нападающий «Сочи» Александр Кокорин признан лучшим игроком марта в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Кокорин признан лучшим футболистом марта в РПЛ
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба лиги в Twitter.

В марте Кокорин сыграл четыре матча, в которых забил три мяча и сделал две результативные передачи.

Кокорин перешёл в «Сочи» в зимнее трансферное окно на правах аренды из «Зенита».

Ранее вратарь «Уфы» Александр Беленов высказался о Кокорине.

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