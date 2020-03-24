Вратарь «Уфы» Беленов высказался о футболисте «Сочи» Кокорине

Голкипер «Уфы» Александр Беленов поделился мнением о форварде «Сочи» Александре Кокорине, который вернулся в футбол после отбывания тюремного срока.

«Саня сказал много вещей, которые понятны каждому человеку. Есть система, которую нужно сломать. Но пока ты сам не пройдёшь через подобное, ничего говорить не будешь. Он получил своё наказание, причём жёсткое. Если за драку на полтора сажать, то у нас бы каждый второй сидел. Я тоже, бывало, дрался. Получается, тоже должен сидеть?» — цитирует Беленова «Чемпионат».

Кокорин в зимнее трансферное окно перешёл в «Сочи» на правах аренды из «Зенита». За четыре матча в новой команде Кокорин забил три мяча.

Кокорин вышел на свободу 17 сентября 2019 года по УДО.

Ранее Беленов признался, что не понимает, как можно работать до 65 лет в России.