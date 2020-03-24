Футболист «Уфы» Беленов признался, что не понимает, как можно работать до 65 лет в России

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Голкипер футбольного клуба «Уфа» Александр Беленов высказался по поводу пенсии в России.
Футболист «Уфы» Беленов признался, что не понимает, как можно работать до 65 лет в России
  • РИА Новости

«Про пенсию и говорить не буду. Мама сказала, что ей 800 рублей прибавили. Супер, страна развивается! Знаю, как непросто живётся простым людям в регионах. У мамы пенсия 14 тыс., а 7 тыс. — коммуналка. Вот тебе семёра, проживи на неё! Как вообще можно работать до 65 лет, когда средняя продолжительность жизни для мужчин немногим больше? То есть платишь всю жизнь пенсионный взнос, а потом помер. Ну отдайте эти деньги моей семье хотя бы, это же логично?» — цитирует Беленова «Чемпионат».

Ранее Беленов заявил, что только дурак не боится коронавируса.

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