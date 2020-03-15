Вратарь «Уфы» Беленов: только дурак не боится коронавируса

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Голкипер «Уфы» Александр Беленов после ничьей в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА высказался об ограничении количества зрителей на трибунах в связи с коронавирусом.
Вратарь «Уфы» Беленов: только дурак не боится коронавируса
  • РИА Новости

«Эта ситуация никого не может оставить равнодушной. Самое главное — здоровье людей. Конечно, приятно играть, когда полный стадион. Если так решили, значит, сегодня было надо. Боюсь ли коронавируса? Только дурак не боится», — цитирует Беленова «Спорт-Экспресс».

ЦСКА и «Уфа» сыграли вничью со счётом 0:0. В связи с указом мэра Москвы Сергея Собянина ЦСКА решил допустить на матч не более 5 тыс. зрителей.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в России достигло 63.

Ранее тренер «Сочи» высказался о проведении матча без зрителей.

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