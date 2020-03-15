Тренер «Сочи» о матчах без зрителей: очень много странного в этом решении

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Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов после победы в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» высказался о проведении игры без зрителей из-за распространения коронавируса.
Тренер «Сочи» о матчах без зрителей: очень много странного в этом решении
  • РИА Новости

«Футбол — для болельщиков. Это зрелище. Без зрителей скучно. У нас работают торговые центры, заведения общепита. Их никто не закрыл. Очень много странного в этом решении», — сказал Федотов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что идея по проведению матча без зрителей принадлежит не клубу, а руководству Краснодарского края.

«Сочи» обыграл «Краснодар» со счётом 2:0. Встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт» без зрителей из-за коронавируса.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в России достигло 63.

Ранее футболист «Краснодара» Ари заявил, что не хочет, чтобы РПЛ останавливали из-за коронавируса.

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