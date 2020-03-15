Тренер «Сочи» о матчах без зрителей: очень много странного в этом решении
- РИА Новости
«Футбол — для болельщиков. Это зрелище. Без зрителей скучно. У нас работают торговые центры, заведения общепита. Их никто не закрыл. Очень много странного в этом решении», — сказал Федотов в эфире телеканала «Матч ТВ».
Он также подчеркнул, что идея по проведению матча без зрителей принадлежит не клубу, а руководству Краснодарского края.
«Сочи» обыграл «Краснодар» со счётом 2:0. Встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт» без зрителей из-за коронавируса.
По последним данным, число заразившихся коронавирусом в России достигло 63.
Ранее футболист «Краснодара» Ари заявил, что не хочет, чтобы РПЛ останавливали из-за коронавируса.