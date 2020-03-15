Футболист «Краснодара» Ари не хочет, чтобы РПЛ останавливали из-за коронавируса
- РИА Новости
«Я не хочу, чтобы чемпионат останавливали. Я не знаю всех деталей, связанных с вирусом. Мне просто хочется играть», — цитирует Ари РИА Новости.
«Сочи» обыграл «Краснодар» со счётом 2:0. Встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт» без зрителей из-за коронавируса.
По последним данным, число заразившихся коронавирусом в России достигло 63.
Ранее тренер «Краснодара» Сергей Матвеев заявил, что считает плохой идеей проводить матчи без зрителей.