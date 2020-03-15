Тренер «Краснодара» Матвеев считает плохой идеей проводить матчи без зрителей
- РИА Новости
«Понятно, играть с болельщиками приятнее и веселее. Ситуация сложная. Можно сказать, не для футбола», — цитирует специалиста РИА Новости.
По его словам, он не знает, стоит ли останавливать чемпионат, и решать это должны соответствующие инстанции. Матвеев отметил, что клубы будут отталкиваться от решения, которое будет принято на конференции 17 марта.
«Моё мнение: играть без зрителей плохо», — добавил он.
«Сочи» обыграл «Краснодар» со счётом 2:0. Встреча прошла в Сочи на стадионе «Фишт» без зрителей из-за коронавируса.
По последним данным, число заразившихся коронавирусом в России достигло 63.