Шаг в прошлое: почему РПЛ не стоит досрочно завершать сезон по примеру КХЛ

В условиях распространения коронавирусной инфекции РПЛ может лишиться возможности довести до конца национальный чемпионат. Пока что футбольные власти не спешат идти по стопам КХЛ и завершать сезон досрочно, ведь в этом случае очень остро встанет ряд вопросов, начиная от того, как распределять места в еврокубках, и заканчивая поддержанием физической формы футболистов. Почему РПЛ не следует торопиться и терять надежду доиграть турнир — в материале RT.

Эпидемия коронавируса продолжает распространяться по всему миру, а руководители спортивных организаций вынуждены идти на крайние меры. Накануне Континентальная хоккейная лига приняла беспрецедентное решение и отказалась от идеи возобновления розыгрыша Кубка Гагарина. И это несмотря на то, что КХЛ не была особо ограничена в сроках, ведь чемпионат мира 2020 года был отменён. В связи с этим не исключено, что о подобном решении могут задуматься и руководители РПЛ, хотя до завершения чемпионата командам осталось провести всего по восемь матчей.

Безусловно, однозначно отказываться от подобной идеи нельзя, ведь в случае ухудшения ситуации с коронавирусом о планомерном завершении первенства не может быть и речи. Здоровье футболистов и болельщиков имеет первостепенное значение.

Многие спортсмены могут не захотеть рисковать здоровьем и откажутся выходить на поле, что окажет непосредственное влияние на атмосферу внутри коллективов, а соответственно, и на результаты команд, за которые они выступают. Достаточно представить игру «Зенита» без Артёма Дзюбы или московского «Локомотива» без Гжегожа Крыховяка.

Если число заражённых и погибших не станет сокращаться, а вакцина от коронавируса так и не будет найдена, то руководство РПЛ встанет перед выбором — пытаться завершить чемпионат всеми возможными способами или объявить о его завершении. При этом лига может распределить медали и места в еврокубках согласно нынешнему положению команд в таблице либо вовсе признать турнир несостоявшимся.

Судя по информации в СМИ, первый вариант рассматривали даже в УЕФА, но его очень сложно признать справедливым. Например, тому же «Ростову» наверняка будет очень обидно лишиться места в Лиге чемпионов, учитывая тот факт, что на данный момент он уступает «Локомотиву» и «Краснодару» всего три очка, но при этом имеет менее сложное расписание, чем конкуренты. Но даже такое решение будет более резонным, чем признание турнира несостоявшимся.

В таком случае под ударом оказывается не только проводящий один из лучших сезонов в истории «Ростов», но и тот же «Зенит». Петербуржцы отлично провели две трети сезона и заслуженно двигались навстречу второму подряд чемпионству. Но в этом случае их достижение будет признано недействительным, а больше всех пострадают Сергей Семак и Артём Дзюба.

Наставник фактически в кратчайшие сроки сумел реанимировать команду после периода правления Мирчи Луческу и Роберто Манчини. В случае успешного окончания нынешней кампании он сравняется с рекордсменом сине-бело-голубых по количеству побед в национальном первенстве — Лучано Спаллетти.

Что касается форварда сборной России, то он лишь в 2019-м впервые стал чемпионом страны и вряд ли хотел бы отказываться от ещё одной золотой награды. Тем более что после 22 туров Дзюба с активом в 13 голов лидирует в гонке бомбардиров и впервые в карьере может стать лучшим в РПЛ. Не говоря уже о списке по системе «гол + пас», где Артём опережает ближайшего преследователя на шесть очков.

Нельзя не отметить московские «Спартак» и «Динамо», которые демонстрировали отличную форму в начале весны до вынужденной паузы. Подопечные Кирилла Новикова уже успели взобраться на шестую строчку и всего на шесть очков отстают от забуксовавшего ЦСКА, а коллектив Доменико Тедеско имеет все шансы взять верх в Кубке России.

В случае остановки и отмены результатов нынешнего первенства, бело-голубые лишатся шансов на долгожданное возвращение в еврокубки, в которых они не выступали с сезона-2014/15. Красно-белые рискуют меньше, ведь год назад они квалифицировались в Лигу Европы, но лишение возможности взять третий трофей за 17 лет может серьёзно расстроить болельщиков.

Кроме того, абсолютно неясной становится ситуация с аутсайдерами, а конкретно с теми, кто покинет Премьер-лигу. Если и существует возможность распределить путёвки в еврокубки в соответствии с итогами прошлого чемпионата, то второй раз подряд отправить команды из РПЛ в ФНЛ не получится.

При этом решение сохранить состав участников тем же нельзя назвать правильным, как минимум по отношению к лидерам ФНЛ. «Ротор», «Химки», «Чертаново» и «Торпедо» вряд ли согласятся добровольно отказаться от перспектив пробиться в высший дивизион, за что они сражались на протяжении 27 туров.

Кроме того, решение РПЛ может спровоцировать конфликт между клубами и футболистами. Если сейчас команды ещё надеются на его возобновление и продолжают выплачивать спортсменам деньги по контракту, то в случае завершения первенства способны занять более твёрдую позицию и серьёзно ограничить выплаты. И, с одной стороны, их можно понять, ведь фактически игроки получат несколько месяцев отпуска, а лишённые доходов руководители будут вынуждены оплачивать его.

С учётом бедственного положения ряда российских клубов, это может грозить им если не банкротством, то как минимум серьёзными сложностями. Особенно это касается частных клубов, на содержание которых идут деньги их владельцев. Леонид Федун и Сергей Галицкий и так тратят на развитие «Спартака» и «Краснодара» солидные средства и вряд ли готовы заниматься благотворительностью.

Кроме того, сами спортсмены могут растерять форму. Если сейчас они надеются на возвращение на поле и продолжают заниматься в домашних условиях, то в случае отмены первенства наверняка расслабятся. Всё это приведёт к тому, что в начале летних сборов многие тренеры получат в своё распоряжение растренированных атлетов и будут вынуждены потратить много времени, чтобы привести их в должное состояние.

В связи с этим РПЛ крайне нежелательно следовать примеру КХЛ и объявлять об остановке первенства до тех пор, пока существует даже малейший шанс на его завершение. Несомненно, в нынешней ситуации вряд ли стоит надеяться на то, что команды смогут вернуться на поле 10 апреля. Но даже если это произойдёт в середине мая, у лиги будет достаточно времени, чтобы доиграть встречи в срок.

Согласно постановлению УЕФА, все национальные состязания должны быть завершены до 30 июня. По большому счёту 45 дней (а при ужатом расписании и 37) вполне достаточно, чтобы провести восемь туров РПЛ и две стадии Кубка России. Конечно, график будет насыщенным, но не более, чем в той же Англии во время Boxing Day. В этот период команды АПЛ стабильно играют через два дня на третий, что является стандартной практикой. А учитывая тот факт, что стоит на кону, коллективы вполне могут отработать последние полтора месяца в авральном режиме. Кроме того, ситуацию упрощает тот факт, что ни один российский клуб не смог преодолеть групповой этап еврокубков.

Кроме того, всегда есть возможность постараться договориться с УЕФА и завершить сезон несколько позднее. Да, это неминуемо скажется на следующем чемпионате, ведь клубы фактически будут лишены возможности провести летние сборы. Но даже это является умеренной платой за возможность планомерно доиграть все оставшиеся матчи и избежать конфликтов и скандалов.