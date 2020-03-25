«Не вправе брать на себя ответственность за жизнь и здоровье людей»: КХЛ досрочно завершил сезон из-за коронавируса

Руководство Континентальной хоккейной лиги приняло решение о досрочном завершении Кубка Гагарина из-за эпидемии коронавируса. Вопрос об итоговом распределении мест пока остаётся открытым, он решится на ближайшем заседании совета директоров КХЛ. Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поддержал отмену турнира и призвал хоккеистов с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) объявило об отмене оставшихся матчей плей-офф Кубка Гагарина и досрочном завершении сезона из-за эпидемии коронавируса. Такое решение было принято после консультаций со всеми заинтересованными сторонами.

«Это решение далось нелегко. Уверен, что все болельщики вместе с нами хотели увидеть продолжение борьбы за Кубок Гагарина. Однако в сложившейся ситуации гораздо важнее здоровье игроков и их близких, сотрудников клубов, работников спортивных объектов, и, конечно, фанатов. Мы считаем, что никто не вправе брать на себя ответственность за жизнь и здоровье людей», — заявил президент КХЛ Алексей Морозов.

Розыгрыш Кубка Гагарина был приостановлен на стадии четвертьфинала, в котором должны были сыграть СКА с «Йокеритом», ЦСКА с «Динамо», «Барыс» с «Сибирью», а «Ак Барс» с «Салават Юлаевым». Что касается распределения мест, то оно будет утверждено на ближайшем заседании совета директоров лиги. Напомним, что по итогам регулярного чемпионата в Западной конференции первую строчку заняли московские армейцы, а в Восточной — казанцы.

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Изначально оставшиеся матчи плей-офф были отложены до 10 апреля. Такое решение последовало после запрета московских властей проводить массовые мероприятия численностью более 50 человек, а также рекомендации Министерства спорта РФ отменить все внутренние соревнования.

Во время паузы руководство КХЛ разрабатывало несколько сценариев продолжения турнира. В случае улучшения эпидемиологической ситуации плей-офф мог быть доигран в срок до 30 апреля. Также рассматривалась возможность завершения сезона летом. Однако такой вариант также отмели, поскольку это могло бы негативно сказаться на следующем сезоне.

«При таком сценарии клубам необходимо полностью менять привычные сроки летних отпусков и предсезонной подготовки, а КХЛ вынуждена была бы сдвигать сроки трансферных окон, переносить начало сезона на критично позднюю дату, а также сокращать количество игр в чемпионате. Более того, 18 команд лиги уже завершили участие в чемпионате и начали планомерную подготовку к сезону-2020/21», — говорится в заявлении КХЛ.

Немаловажным фактором стало снятие двух команд, добравшихся до 1/4 финала. Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом от продолжения борьбы отказались финский «Йокерит», а затем казахстанский «Барыс». Кроме того, приостановить турнир призывали легионеры «Салавата Юлаева».

«Остается какая-то недосказанность»

Представители команд с пониманием отнеслись к принятому решению. Главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов выразил сожаление по поводу досрочного окончания сезона, однако подчеркнул, что в сложившейся ситуации участникам соревнований остаётся только подчиниться.

«Сказали бы нам играть, мы бы играли, если сказали не играть, значит, не будем играть. Думаю, что все хотели завершить сезон, но это форс-мажор. Со спортивной точки зрения небольшое сожаление есть, мы провели тяжёлую серию со «Спартаком» и хотелось доиграть, но принимаем решение лиги. Все надеялись на то, что, может, эпидемия немного утихнет», — приводит слова Крикунова ТАСС.

В свою очередь, генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов отметил, что его команда находилась на подъёме после победы над «Авангардом» и подошла в хорошей форме к матчам с «Ак Барсом».

«Зелёное дерби» было бы уникальной серией, к которой мы готовились, был большой интерес у болельщиков. Когда работаешь весь сезон и наступает период самых важных матчей, но остаётся какая-то недосказанность, немного жалко, но хорошо, что это не жизнь, а всего лишь игра», — подчеркнул Курносов.

При этом мнения экспертов относительно отмены оставшихся матчей разделились. Так, по словам бывшего главного тренера сборной России Вячеслава Быкова, КХЛ приняло правильное решение, так как на данный момент невозможно предсказать развитие ситуации с эпидемией. Кроме того, он добавил, что было бы неправильным продолжать держать в неведении участников соревнований.

«Не обидно ли спортсменам так завершать сезон? Конечно, обидно. Но некоторые теряют близких, люди умирают от коронавируса. Поэтому хоккеистам просто надо принять это и всё. У нас есть победитель регулярного сезона КХЛ, а Кубок Гагарина надо просто аннулировать... Понимаю, всем сложно, у некоторых это был последний шанс что-то выиграть перед завершением карьеры. Но такова жизнь, обстоятельства слишком серьёзные», — приводит слова Быкова Sport24.

В том, что первостепенной задачей является борьба с коронавирусом, уверен и обладатель Кубка Стэнли в составе «Колорадо Эвеланш» Валерий Каменский.

«Сейчас главное — разобраться с болезнью, карантином, обезопасить наших хоккеистов, зрителей, болельщиков и потом уже решать, что делать. Пока мы не понимаем, до какого времени это всё будет длиться. Как всё закончится, нужно садиться и обсуждать следующий сезон», — заявил Каменский ТАСС.

В то же время были и те, кто раскритиковал решение руководства КХЛ. Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал его разочаровывающим, хотя и признал, что из-за коронавируса все оказались в непростой ситуации.

«У многих хоккеистов срок действия контракта до 30 апреля, и по истечении этой даты некоторые из них наверняка отправятся за океан. Причём возможен даже вариант, при котором игроки уровня Кирилла Капризова, Ильи Сорокина и Александра Романова смогут уже в этом сезоне дебютировать в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ)! Получается, что НХЛ мы усиливаем, а нашу лигу просто выбрасываем в помойку», — цитирует Кожевникова «Чемпионат».

Несмотря на заверение представителей лиги о том, что вопрос с распределением мест будет решён в ближайшее время, многие специалисты выразили сомнения, что это можно будет сделать справедливо. Так, заслуженный тренер России Александр Плющев отметил, что досрочное завершение сезона означает нарушение регламента.

«Сложно понять, как теперь определить чемпиона. Если только каким-то голосованием. Понимаете, есть регламент, который подразумевает определённые моменты. Вы же не будете сейчас создавать новый? Нужно прокомментировать всё: от начала и до конца. Например, что сезон окончен, чемпиона мы определить не можем и так далее. Чувствуется какая-то недосказанность в этом заявлении», — поделился мнением Плющев.

Чемпион мира 1993 года и эксперт Андрей Николишин назвал несправедливым выявление победителя и по итогам регулярного чемпионата.

«На мой взгляд, решение о досрочном завершении сезона — единственно правильное, разумное и абсолютно верное. Что смеяться-то? Хватит уже. Итоговые места среди команд не должны быть распределены ни в коем случае! Пандемия во всём мире — какие места? Нам всем нужно бороться с коронавирусом, а не места распределять. Не нужно никаких итогов, это бессмысленно. Просто необходимо принять эту ситуацию», — уверен Николишин.

Депутат Госдумы РФ и легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов также выразил сомнение в целесообразности подведения каких-либо итогов в сложившихся условиях.

«Осенью, например, начинается новый сезон, и надеюсь, всё-таки начнётся. Но мировая ситуация такова, что практически все соревнования завершились, включая Олимпийские игры, перенесённые на год. Ни на месяц, ни на два, а на год, что я считаю очень правильным решением, потому что спортсмены должны знать, когда будет мероприятие и как к нему готовиться. Если турнира нет, то как можно определить победителя? Ну, лотерею можно устроить, монетку бросить, но кому это надо?» — приводит слова Фетисова News.ru.