Президент КХЛ о досрочном завершении сезона: это решение далось нелегко

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов прокомментировал решение досрочно завершить сезон-2019/20.

«Это решение далось нелегко. Однако в сложившейся ситуации гораздо важнее здоровье игроков и их близких, сотрудников клубов, работников спортивных объектов и, конечно, болельщиков. Мы считаем, что никто не вправе брать на себя ответственность за жизнь и здоровье людей», — приводит слова Морозова пресс-служба лиги.

Он отметил, что решение данного вопроса нельзя было откладывать, поскольку всем участникам лиги нужна была определённость для построения дальнейших планов.

«Считаю, что мы также должны постараться, чтобы нынешняя ситуация никак не повлияла на следующий сезон, чтобы он начался в привычные для команд и болельщиков сроки, а его календарь был бы ритмичным и сбалансированным», — добавил президент лиги.

Розыгрыш КХЛ был временно приостановлен 17 марта в связи с пандемией коронавируса. На момент остановки был сыгран весь регулярный чемпионат и первый раунд плей-офф.

Ранее сообщалось, что КХЛ объявила о досрочном завершении сезона-2019/20.