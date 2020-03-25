Медведев не видит ничего радостного в досрочном завершении сезона КХЛ

Член совета директоров петербургского хоккейного клуба СКА Александр Медведев прокомментировал решение Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за пандемии коронавируса.

«Радостного в этом сообщении ничего нет, но есть формат проведения соревнований в КХЛ. Регулярный чемпионат удалось завершить, мы знаем его победителя — команду ЦСКА, знаем призёров регулярного чемпионата», — приводит слова Медведва ТАСС.

Он отметил, что есть необходимость решить вопрос с контрактами игроков, которые заканчиваются 30 апреля.

«Кроме тех, у кого контракты заключены на более длинный срок. Игроков, у которых контракты заканчиваются в апреле, очень много», — добавил функционер.

Розыгрыш КХЛ был временно приостановлен 17 марта в связи с пандемией коронавируса. На момент остановки были сыграны весь регулярный чемпионат и первый раунд плей-офф.

СКА стал одним из восьми клубов, пробившихся во второй раунд плей-офф.

Ранее сообщалось, что КХЛ объявила о досрочном завершении сезона-2019/20.