Вылет «Спартака» при пустых трибунах, фиаско «Локомотива» и 11 передач Умарка: чем завершился первый раунд плей-офф КХЛ

«Спартак» потерпел поражение в овертайме шестого матча серии с «Динамо» и завершил выступление в плей-офф. При этом встреча проходила при пустых трибунах из-за угрозы распространения коронавируса. «Салават Юлаев» дома сломил сопротивление «Ак Барса» благодаря двум передачам Линуса Умарка, который довёл общее количество результативных пасов до 11. А «Локомотив» в Ярославе проиграл «Йокериту». RT рассказывает о главных событиях очередного дня Кубка Гагарина.

Вратарские сейвы и спорный победный гол

Дерби «Спартак» — «Динамо» стало настоящим украшением первого раунда плей-офф Кубка Гагарина. Однако последний матч оказался омрачён отсутствием на трибунах болельщиков. Соответствующее решение лига вынуждена была принять после распоряжения властей Москвы ограничить число участников массовых мероприятий пятью тысячами человек. Но у красно-белых для этого не было «технической возможности». Впервые в истории встреча КХЛ должна была состояться при пустых трибунах.

«В связи с решением государственных органов, касающимся введения режима повышенной готовности в Москве (указ мэра Москвы от 10 марта 2020 года № 17-УМ), отсутствием у клуба ХК «Спартак» технической возможности и обоснованных критериев недопуска на матч более 5000 человек КХЛ приняла решение о проведении 12 марта 2020 года шестого матча серии четвертьфинала Западной конференции между «Спартаком» и московским «Динамо» без зрителей», — объяснили в лиге.

Разумеется, подобный вердикт не обрадовал никого, в том числе хоккеистов. Нападающий «Динамо» Андре Петерссон даже заявил, что не может представить, как команды будут играть в «такой обстановке». Но больший удар был нанесён по красно-белым, ведь они лишились поддержки домашних трибун, а им необходимо было отыгрываться, уступая в серии 2:3. Тем более соперники в текущем противостоянии одерживали победы исключительно дома.

Однако шестой матч активнее начали бело-голубые, которые сразу же обеспечили работой вернувшегося в состав вратаря Юлиуса Гудачека. Стартовый штурм гостей завершился закономерным голом Владимира Брюквина уже на седьмой минуте. Нападающий развернулся на пятачке и бросил точно между щитков голкиперу.

Открыв счёт, подопечные Владимира Крикунова отдали шайбу сопернику и отошли в оборону. Теперь уже опытнейшему Александру Ерёменко пришлось несколько раз спасать свою команду. И поразить его ворота хозяевам до перерыва так и не удалось. Но во втором периоде они продолжили свои попытки, и, в конце концов, были вознаграждены.

Главным героем в составе «Спартака» стал Александр Хохлачёв. Сначала он совершил проход по левому борту за чужие ворота и выдал точную передачу на Робина Ганзла, которому оставалось не промахнуться. А за 44 секунды до конца двадцатиминутки Хохлачёв сам точно бросил в дальний угол из левого круга вбрасывания. Так коллектив Олега Знарка не только сравнял счёт, но и вышел вперёд.

После перерыва преимущество перешло уже к «Динамо», а за 15 минут до конца основного времени гости заработали первое большинство (оно стало первым в матче вообще) и сумели его реализовать. Андре Петерссон замкнул передачу партнёра. При равном счёте в концовке матча соперники уже не стремились рисковать и действовали предельно осторожно, особенно спартаковцы, которые понимали, что любая ошибка может отправить их в отпуск.

В результате судьба противостояния решилась в овертайме. «Спартак» начал его в большинстве, но разыграть лишнего не смог. «Динамо» же в полном составе прижало соперника к воротам. И на 64-й минуте точку в дерби поставил Дмитрий Яшкин. Форвард нанёс бросок практически от синей линии, но попал в защитника, а со второй попытки отправил снаряд точно в девятку.

Знарок использовал тренерский запрос, пытаясь убедить судей в том, что у бело-голубых был офсайд. Дело в том, что Яшкин заехал в чужую зону спиной. Но бригада арбитров после просмотра повтора указала на центр. Красно-белые завершили выступление в Кубке Гагарина. «Динамо» же в следующем раунде встретится с ЦСКА.

41 сейв Метсолы и отменённая шайба «Авангарда»

А в Восточной конференции пробиться в следующий круг удалось «Салавату Юлаеву». В прошлом году уфимцы уступили «Авангарду» в финале конференции — 2:4, а в этом взяли убедительный реванш. После победы на выезде со счётом 6:3 подопечные Николая Цулыгина получили отличную возможность завершить серию дома и не стали её упускать.

При этом в первом периоде активнее смотрелись гости. Они вообще перебросали соперника почти в два раза — 42 броска против 22-х, вот только реализация оставляла желать лучшего. Уфимцы же воспользовались едва ли не первым представившимся моментом. Сакари Маннинен после передачи Линуса Умарка первым касанием обработал шайбу, а вторым слёту отправил её в сетку. Судьям понадобилось некоторое время на просмотр повтора, но в итоге гол они засчитали.

А спустя пару минут «Салават» реализовал большинство. Отличиться удалось ещё одному финскому хоккеисту Тему Хартикайнену. И вновь результативным пасом отметился Умарк. Швед стал лучшим бомбардиром противостояния с 12 очкам (1 + 11). При этом летом он с большой долей вероятности покинет Уфу, так как его контракт с клубом истекает в конце апреля.

Впрочем, «Авангард» сдаваться не собирался и сразу после перерыва сократил отставание в счёте до минимума. Омичи всей командой отправились на штурм чужих ворот, но в середине периода пропустили контратаку. Максим Майоров великолепной передачей вывел Дмитрия Кугрышева на рандеву с вратарём, и тот свой шанс не упустил. После этого Боб Хартли поменял пропустившего три шайбы Игоря Бобкова на Эмиля Гарипова.

Омичи продолжили осаду владений Юхи Метсолы и вскоре забросили, но после затяжного просмотра повтора гол Евгения Грачёва судьи отменили из-за нападения на вратаря. В заключительном периоде «Авангард» нанёс по воротам соперника 15 бросков, но забить так и не сумел. Выше всяких похвал действовал Метсола, совершивший 41 сейв.

А в концовке «Салават» забросил четвёртую шайбу даже без броска по воротам. Эдуард Гиматов готовился поразить пустой створ, но Коди Франсон намеренно сдвинул ворота, после чего судьи засчитали гол.

Так действующий финалист Кубка Гагарина завершил выступление в плей-офф уже в первом раунде. Худшим же игроком «ястребов» по показателю полезности неожиданно стал Вячеслав Войнов (-8). А «Салават Юлаев» в полуфинале Восточной конференции ждёт «зелёное дерби» с «Ак Барсом». Однако гарантий, что эти матчи не будут перенесены из-за коронавируса, пока нет.

Пять шайб «Йокерита» и бесславный конец для «Локомотива»

В Западной конференции на шесть матчей растянулась серия «Локомотив» — «Йокерит». Финский коллектив выиграл три первых матча с общим счётом 14:1, но железнодорожники сумели ценой невероятных усилий вернуться в борьбу, одержав победу в двух последующих матчах. А в Ярославле они вовсе могли отыграться.

Однако уже на 87-й секунде хозяева позволили сопернику открыть счёт в ходе быстрой атаки. Правда, гости тут же остались в меньшинстве, и спустя полторы минуты Стефан Да Коста восстановил статус-кво на табло.

После этого коллектив Майка Пелино пытался действовать первым номером, но контратаки оппонента смотрелись куда интереснее. Вдобавок, в конце периода Николай Коваленко упустил стопроцентный момент, с пятака не попав в пустой створ. «Джокеры» моментально наказали «Локо» за расточительность, и Вели-Матти Савинайнен вновь вывел «Йокерит» вперёд.

Окончательно всё стало ясно в середине заключительного периода, когда Антти Пильстрём забил третью шайбу. После этого железнодорожники сдались и пропустили ещё дважды. Таким образом, «Йокерит» пробился в следующий раунд, где встретится с питерским СКА. В финском клубе не скрывают, что с огромным интересом ждут этого противостояния.

«Наши фанаты шесть лет ждали, когда мы сыграем со СКА в плей-офф. У нас будет несколько дней отдыха, и потом начнём готовиться к следующей серии. Мы не думаем о том, получится ли перенести нашу игру в серии с «Локомотивом» на СКА. Конечно, у нас разные площадки, но «джокеры» голодны. Только хотим, чтобы судьи дали нам поиграть», — приводит «Чемпионат» слова главного тренера финской команды Лаури Марьямяки.

Увы, местные болельщики не смогут воочию наблюдать за домашними поединками со СКА, поскольку власти Финляндии запретили проведение массовых мероприятий числом участников свыше 500 человек из-за распространения коронавируса.