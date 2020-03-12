ХК «Динамо» в овертайме победил «Спартак» и вышел во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина
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Матч, проходивший на «ЦСКА Арене» в Москве, завершился победой «Динамо» со счётом 3:2 (ОТ).
В составе бело-голубых забрасывали Владимир Брюквин, Андре Петерссон и Дмитрий Яшкин. У «Спартака» отличились Робин Ганзл и Александр Хохлачёв.
«Динамо» выиграло серию со счётом 4:2. В следующем раунде бело-голубые сыграют против ЦСКА.
Ранее сообщалось, что «Барыс» проведёт домашние матчи серии плей-офф КХЛ с «Сибирью» без зрителей.