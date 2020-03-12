ХК «Динамо» в овертайме победил «Спартак» и вышел во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина

Московское «Динамо» одержало победу над «Спартаком» в матче серии первого раунда Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Матч, проходивший на «ЦСКА Арене» в Москве, завершился победой «Динамо» со счётом 3:2 (ОТ).

В составе бело-голубых забрасывали Владимир Брюквин, Андре Петерссон и Дмитрий Яшкин. У «Спартака» отличились Робин Ганзл и Александр Хохлачёв.

«Динамо» выиграло серию со счётом 4:2. В следующем раунде бело-голубые сыграют против ЦСКА.

Ранее сообщалось, что «Барыс» проведёт домашние матчи серии плей-офф КХЛ с «Сибирью» без зрителей.