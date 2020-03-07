Победа СКА на 114-й минуте, разгром «Салавата» в Уфе и третье поражение «Металлурга»: чем запомнились матчи плей-офф КХЛ

СКА первым из клубов КХЛ оформил выход во второй раунд плей-офф благодаря победе над «Витязем», добытой в третьем овертайме четвёртого матча. «Авангард» разгромил в Уфе «Салават Юлаев» и сравнял счёт в серии. «Локомотив» одержал первую победу в противостоянии с «Йокеритом». «Металлург» потерпел сухое домашнее поражение от «Барыса». RT рассказывает о главных событиях очередного дня Кубка Гагарина.

Разгром «Салавата» в Уфе

Серия между «Салаватом Юлаевым» и «Авангардом» — пока что самая интригующая в первом раунде Кубка Гагарина. После того как уфимцы вышли вперёд по итогам трёх матчей, омичи смогли на чужом льду сравнять счёт, да ещё и разгромив соперника с разницей в четыре шайбы.

Сразу после того, как в начале встречи шайба коснулась штанги «Авангарда», гости ответили несколькими прекрасными моментами на противоположной стороне площадки. Алексей Потапов реализовал сольный выход к воротам «Салавата», Кирилл Семёнов здорово помог партнёрам на пятачке — уже к началу седьмой минуты омичи повели со счётом 2:0. А стоило им впервые оказаться в большинстве, как Юха Метсола не справился с мощнейшим броском Коди Франсона. На перерыв уфимцы уходили с преимуществом по броскам и при этом с отставанием в три шайбы.

Такое же бережное отношение к моментам «Авангард» демонстрировал и во втором периоде. Пока хозяева продолжили целиться в штанги, Алексей Емелин отправил Метсолу на скамейку запасных своим точным броском. Защитник не забрасывал шайб в регулярном чемпионате, но в плей-офф отличился уже дважды. Столько же за матч попал и Семёнов: на 38-й минуте он оформил второй за серию дубль, отправив шайбу в «домик» Андрею Карееву.

Со счёта 0:5 «Салават» отыграться за один период никак не мог, рискуя только увеличить своё отставание. На один гол престижа хозяева всё-таки наиграли — Теэму Хартикайнен с лёту подправил бросок и нашёл-таки пространство в воротах Бобкова. Если к следующему матчу в Балашихе Никита Сошников так и не восстановится после травмы, шансов у «Салавата» на выход во второй круг будет совсем немного.

39 сейвов Паскуале против «Металлурга»

Четвёртый матч в серии между «Металлургом» и «Барысом» стал логичным продолжением третьего. Хозяева льда продолжали играть максимально осторожно, не рискуя лишний раз совершить фатальную для себя ошибку. Типичный кубковый хоккей мог не слишком понравиться магнитогорским болельщикам, но в ситуации, когда команда уступает в серии, подопечным Ильи Воробьёва пришлось пойти на такие меры.

Такой план на игру мог бы сработать, если бы удалось выстоять в первом периоде, однако прямо перед перерывом «Барыс» всё-таки распечатал ворота Василия Кошечкина. Атте Охтамаа отправил шайбу из правого круга к дальней штанге, где её поджидал Антон Сагадеев, набравший своё первое очко в Кубке Гагарина. Пришлось во втором периоде «Металлургу» раскрываться и всеми силами идти в атаку, хотя их и было меньше, чем обычно, — из-за травмы Томаш Филиппи досрочно закончил матч. «Барыс» справился с натиском благодаря невероятной игре Эдди Паскуале: канадец не пропустил шайбу ни разу после 27 бросков магнитогорцев в первых двух периодах.

Вратарь казахстанцев был надёжен и в заключительной трети матча, когда «Металлург» вовсю старался воспользоваться численным преимуществом. Но хозяева так и не переломили ход игры, и тогда на 56-й минуте Дастин Бойд броском со средней дистанции окончательно снял вопрос о победителе. Паскуале закончил встречу с 39 сейвами и вторым «сухарём» в плей-офф. А «Магнитка» рискует провести свою худшую кампанию в Кубке Гагарина: при прошлых вылетах в первом круге магнитогорцы хотя бы выигрывали два матча, а теперь могут даже не вернуть серию домой.

Утешение для болельщиков «Локомотива»

«Локомотиву» удалось избежать полного разгрома в серии с «Йокеритом». По итогам трёх матчей ярославцы не одержали ни одной победы, а суммарная разница шайб составила 14:1 в пользу финского клуба. В четвёртой игре подопечные Майка Пелино всё-таки порадовали родных болельщиков, хотя и продолжали испытывать определённые трудности.

Первый период «железнодорожники» должны были заканчивать в свою пользу хотя бы в психологическом плане, но слишком рано они оказались мыслями в раздевалке. Антти Пильстрём перехватил шайбу в чужой зоне и передал Марко Анттиле, который за 12 секунд до сирены открыл счёт. После перерыва «Локомотив» продолжил гнуть свою линию и наконец-то добился успеха. Никита Черепанов и Артур Каюмов заставили «Йокерит» оказаться в роли догоняющей команды. Их дело продолжил Егор Аверин, грамотно разобравшийся на чужом пятачке в начале третьего периода.

В ответ финны до предела обострили игру. За последние 20 минут они нанесли 19 бросков по воротам Ильи Коновалов. В двух случаях это им помогло повлиять на счёт, причём второй гол Хенрик Хаапала оформил за 26 секунд до финальной сирены. Но и игроки «Локомотива» не сидели сложа руки, выжидая моменты для контратаки. Так им удалось заработать двойной численный перевес, который и привёл к победному взятию ворот Стефана Да Косты. Ярославцы продолжают сражаться за выход во второй круг, но теперь серия возвращается в Хельсинки.

Долгий выход СКА во второй раунд

Точно так же до последнего старался оттянуть вылет из Кубка Гагарина «Витязь», который уже успел потерпеть три поражения от СКА. Заключительный матч между ними растянулся фактически на две игры: только в третьем овертайме санкт-петербуржцы смогли забросить победную шайбу, сделавшую их первым участником четвертьфинала плей-офф.

Начало встречи в Подольске для подопечных Алексея Кудашова выдалось слишком лёгким. Уже на 48-й секунде Антон Белов решил зарядить с синей линии и попал по чужим воротам. Такое развитие событий несколько расслабило гостей, и особенно Сергея Плотникова: он успел дважды удалиться в первом периоде, и «Витязь» за это ответил. Вилле Лаюнен реализовал большинство накануне своего 32-летия.

Во втором периоде у СКА никак не получалось вернуть преимущество, хотя атакующие действия гостей были крайне опасны. Постепенно «витязи» приспособились к такой игре и стали искать счастья в контратаках. Получилось довольно быстро — уже в начале третьего периода Алексей Макеев с подачи Алексея Бывальцева вывел подмосковную команду вперёд. Хотя подопечные Михаила Кравца почувствовали в себе уверенность, удержать преимущество они не смогли. Плотников элегантно разыграл шайбу с Евгением Кетовым и перевёл матч в овертайм.

Для «Витязя» это был первый опыт игры в дополнительное время, которое длится до победной шайбы. Команда с новым для себя испытанием справлялась неплохо и продолжала сопротивление почти три периода. За это время Илья Ежов сумел совершить 29 сейвов вдобавок к 38 в первых трёх периодах. Но стоило Евгению Артюхину заработать удаление, как шансы «Витязя» на продолжение борьбы оборвались. Лукас Бенгтссон точно бросил от синей линии, когда часы на арене показывали 113 минут и 27 секунд. Этот матч стал для СКА и «Витязя» самым долгим, а для подопечных Кудашова ещё и победным.