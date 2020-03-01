Хет-трик Кузьменко, три очка Шумакова и массовая драка в Нур-Султане: фавориты начали с уверенных побед плей-офф КХЛ
- Игрок ХК СКА Андрей Кузьменко и вратарь ХК «Витязь» Игорь Сапрыкин
- РИА Новости
- © Александр Гальперин
Крупная победа «Барыса»
В первом матче плей-офф Кубка Гагарина сезона-2019/20 встречались «Барыс» и «Металлург». Подопечные Андрея Скабелки подтвердили статус фаворита и легко разобрались с седьмой командой Восточной конференции. Хозяева забросили четыре безответные шайбы и вышли вперёд в серии, а главным событием концовки стала массовая драка с участием представителей обоих коллективов.
Уже к середине встречи вторая команда Восточной конференции имела двукратное преимущество в счёте. Автором первого гола в нынешнем розыгрыше турнира стал Кёртис Волк, завершивший красивую комбинацию, после чего классным дальним броском отметился Атте Охтамаа. Финский защитник на скорости вошёл в зону соперника и мощнейшим щелчком оставил не у дел опытного Василия Кошечкина.
В то же время нельзя сказать, что гости выглядели абсолютно беспомощными и уступили вчистую. Подопечные Ильи Воробьёва 34 раза беспокоили Эдварда Паскуаля, но канадец был безошибочен. Эта уверенность передалась и полевым хоккеистам, которые впоследствии довели счёт до крупного. Сначала Ииро Пакаринен отправил шайбу в пустые ворота противника, а затем всё тот же Волк помог отличиться Даррену Дицу.
Игроки «лисов» не желали мириться с поражением и пытались взять реванш в кулачном бою. За последние несколько минут они неоднократно провоцировали соперников на драку, а самая масштабная из них произошла сразу после вбрасывания при счёте 4:0. В столкновении приняли участие все десять полевых игроков обеих команд, а штрафы получили Евгений Бирюков, Евгений Тимкин и Егор Петухов.
Три очка Шумакова и отсутствие Сошникова
В концовке регулярного чемпионата «Авангард» потерпел семь поражений в девяти матчах и опустился на третье место в Восточной конференции. В связи с этим у многих болельщиков могли возникнуть сомнения относительно перспектив «ястребов» в плей-офф, но те их быстро развеяли. Подопечные Боба Хартли взяли верх над хоккеистами из «Салавата Юлаева» и сделали это более чем уверенно.
В период с 17-й по 40-ю минуту омские хоккеисты пять раз пытались огорчить Юху Метсолу, а одним из главных героев стал Сергей Шумаков. В концовке первого периода экс-нападающий ЦСКА эффектным броском в касание реализовал большинство, а затем проявил навыки ассистента и помог Кириллу Семёнову оформить дубль. Ещё по голу на свой счёт записали Андрей Стась и Валентин Пьянов, причём последний также был забит в неравных составах.
В целом «ястребы» смотрелись на голову сильнее соперника и нанесли 45 бросков по его воротам. Уфимцы смогли ответить лишь 28 попаданиями, а спасти их от поражения не смогли даже звёздные легионеры. В отсутствие своего лучшего снайпера Никиты Сошникова Линус Умарк и Теэму Хартикайнен пытались вести за собой коллектив, но смогли лишь по разу огорчить Игоря Бобкова.
Шесть голов СКА и «Йокерита»
Матчи с участием лидеров Западной конференции получились ещё более односторонними и завершились за явным преимуществом санкт-петербургского СКА и финского «Йокерита». Обе встречи завершились с теннисным счётом, но если подольский «Витязь» сумел записать на свой счёт гол престижа, то ярославский «Локомотив» получил «баранку».
Примечательно, что в составе армейского коллектива на ведущих ролях находились молодые российские форварды. 24-летний Андрей Кузьменко оформил хет-трик, а серебряный призёр прошедшего молодёжного первенства в Чехии Кирилл Марченко записал на свой счёт два точных броска. При этом не обошлось и без помощи легионера в лице Йоонаса Кемппайнена.
Что касается Кузьменко, то в этот вечер он радовал голами на любой вкус. Сначала он оформил перехват в зоне противника и в очной дуэли переиграл вратаря «Витязя» Илью Ежову. Затем он отметился щелчком в касание из левого круга вбрасывания, напомнив о лучшем российском снайпере в истории НХЛ Александре Овечкине, а в довершение сыграл на добивании.
Стоит отметить, что в середине второго игрового отрезка Ежова в «рамке» сменил Игорь Сапрыкин, а основной голкипер крайне эмоционально отреагировал на свою замену. Он зашёл в раздевалку команды и в сердцах бросил клюшку, да и в целом вёл себя достаточно эмоционально. Но после всё же сумел успокоиться и вернулся на скамейку запасных.
Согласно месту в турнирной таблице, «Йокерит» считался фаворитом дуэли с «Локомотивом», но статистика личных встреч давала железнодорожникам повод для оптимизма. По ходу сезона коллективы шесть раз сражались друг с другом и четырежды верх брали подопечные Майка Пелино. При этом ровно месяц назад ярославские спортсмены не оставили сопернику ни шанса, забросив пять безответных шайб.
Однако на этот раз всё произошло с точностью до наоборот. «Локомотив» крайне невзрачно смотрелся в атаке и нанёс всего 17 бросков по воротам. Однако в обороне они действовали ещё более неудачно, в результате чего уже к концу второй 20-минутки уступали с разницей в пять шайб. При этом счёт мог быть ещё более крупным, но арбитры усмотрели атаку на вратаря в эпизоде с голом Ессе Йоэнсуу.
Но это не помешало хозяевам продолжить давление и завершить матч с разгромным счётом 6:0. Лидерами по результативность стали защитник Микко Лехтонен и форвард Никлас Йенсен, каждый из которых отметился точным попаданием и двумя передачами.
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