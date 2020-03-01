«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в матче плей-офф КХЛ

Омский «Авангард» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в первом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в подмосковной Балашихе, завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев льда.

Победу «Авангарду» принесли шайбы Сергея Шумакова, Андрея Стася, Валентина Пьянова и Кирилла Семёнова, оформившего дубль.

За «Салават Юлаев» забили Линус Умарк и Теэму Хартикайнен.

Счёт в серии до четырёх побед — 1:0 в пользу «Авангарда». Вторая игра пройдёт в Балашихе 3 марта.

Ранее сообщалось, что «Барыс» обыграл «Металлург» в матче плей-офф КХЛ.