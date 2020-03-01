«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в матче плей-офф КХЛ
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Встреча, прошедшая в подмосковной Балашихе, завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев льда.
Победу «Авангарду» принесли шайбы Сергея Шумакова, Андрея Стася, Валентина Пьянова и Кирилла Семёнова, оформившего дубль.
За «Салават Юлаев» забили Линус Умарк и Теэму Хартикайнен.
Счёт в серии до четырёх побед — 1:0 в пользу «Авангарда». Вторая игра пройдёт в Балашихе 3 марта.
Ранее сообщалось, что «Барыс» обыграл «Металлург» в матче плей-офф КХЛ.