«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в матче плей-офф КХЛ

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Омский «Авангард» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в первом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в матче плей-офф КХЛ
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Встреча, прошедшая в подмосковной Балашихе, завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев льда.

Победу «Авангарду» принесли шайбы Сергея Шумакова, Андрея Стася, Валентина Пьянова и Кирилла Семёнова, оформившего дубль.

За «Салават Юлаев» забили Линус Умарк и Теэму Хартикайнен.

Счёт в серии до четырёх побед — 1:0 в пользу «Авангарда». Вторая игра пройдёт в Балашихе 3 марта.

Ранее сообщалось, что «Барыс» обыграл «Металлург» в матче плей-офф КХЛ.

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