Результативная серия Кучерова, дубль и буллит Анисимова, невероятный пас Гусева: как россияне провели игровой день в НХЛ

Никита Кучеров набрал два очка за голевые передачи в матче «Тампы» с «Калгари» и продлил свою результативную серию до 19 игр. Заодно он набрал 80 баллов за сезон, сделав это четвёртый раз подряд. Форвард «Оттавы» Артём Анисимов оформил дубль и реализовал победный буллит во встрече с «Детройтом». Денис Гурьянов забросил 20-ю шайбу за «Даллас». Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев красиво помог партнёру оформить гол.

Нерекордная серия Кучерова

У болельщиков «Тампа-Бэй Лайтнинг» в последнее время прибавилось поводов для беспокойства. Помимо того что команда проиграла последние четыре матча и стала одной из худших в розыгрыше большинства, она ещё и потеряла на долгое время Стивена Стэмкоса. 2 марта ему предстоит операция, восстанавливаться после которой придётся так долго, что спортсмен рискует пропустить первый раунд Кубка Стэнли.

Но в матче с «Калгари Флэймз» дела у «Тампы» стали налаживаться. После перестановок в составе Михаил Сергачёв оказался в спецбригаде большинства вместо Виктора Хедмана, и это решение тренерского штаба сразу дало результат. Уже на 14-й минуте клуб из Флориды открыл счёт: Тайлер Джонсон подправил шайбу после броска Сергачёва, и она залетела в ворота. Никита Кучеров стал вторым автором голевой передачи.

Ближе к середине второго периода история повторилась. Ондржей Палат реализовал большинство, а российский дуэт ему ассистировал. Кучеров набрал 80-е очко за сезон и стал шестым россиянином, которому покорилась эта непростая отметка. При этом такой результативностью нападающий радует уже четвёртый сезон подряд, чего, кроме него, добивались только Александр Овечкин и Павел Дацюк.

При этом Кучеров продлил до 19 матчей свою очковую серию, начавшуюся ещё 14 января. За это время он набрал 31 балл за результативность. По идее, это должен был быть новый клубный рекорд — старый принадлежит Стэмкосу и насчитывает 18 игр. Однако официально новое достижение всё-таки не будет засчитано. Из-за травмы Кучеров пропустил один матч с «Эдмонтон Ойлерз», так что формально результативная серия на данный момент насчитывает лишь семь игр.

Следующий гол «Тампа» снова оформила в неравных составах, только в этот раз в меньшинстве. Отличился Янни Гурд. Казалось, что на этом матч можно было считать выигранным, но неожиданно Андрей Василевский за 52 секунды пропустил две шайбы, причём не самые сложные. Возможно, сказалась нехватка тонуса: «Калгари» весь матч практически не бросал. Но партнёры Василевского сразу же восстановили перевес в две шайбы. В концовке россиянин всё-таки пропустил ещё одну шайбу, но произошло это после удаления одноклубника и снятия вратаря у «Флэймз». Всего он сделал 18 сейвов.

Почти хет-трик Анисимова

Артём Анисимов стал главным героем встречи двух худших команд Восточной конференции — «Оттава Сенаторз» и «Детройт Ред Уингз». Нападающий нечасто пополняет свой бомбардирский счёт, но в этот раз он впервые в энхаэловской карьере нанёс десять бросков по воротам, что и дало результат.

К середине матча «Оттава» проигрывала на своём льду со счётом 0:2. После этого «Детройт» заработал два удаления подряд, и Анисимов наказал соперников за это броском из правого круга. В третьем периоде российский хоккеист вывел свою команду вперёд, когда Джейс Гаврилюк отдал прекрасный пас на пустые ворота.

Этих подвигов Анисимова оказалось мало для победы. После удаления Никиты Зайцева гости смогли сравнять счёт и перевести матч в овертайм. Хотя «Детройт» оставался в это время в меньшинстве, определять победителя пришлось в серии послематчевых буллитов. И здесь Анисимов снова себя проявил. Он стал единственным, кто реализовал свой бросок, и принёс «Оттаве» победу, которая стала для команды второй подряд.

Волшебная передача Гусева

Никита Гусев в матче с «Лос-Анджелес Кингз» продлил свою результативную серию до пяти игр и сделал это невероятно красиво. Уже на восьмой минуте выездной встречи он вместе с Еспером Браттом организовал потрясающий гол, вызвавший недоумение у соперников. Шведский нападающий отдал шайбу Гусеву возле левого круга вбрасывания и побежал к дальней штанге. Россиянин тем временем проехал через всю зону, словно не замечая игроков «Лос-Анджелеса», и вернул шайбу напарнику, который в одно касание пробил Джонатана Куика.

Однако больше Куик не пропустил ни одной шайбы, совершив 32 сейва. У его визави Маккензи Блэквуда сейвов было ещё больше — 36. Однако в его воротах шайба побывала дважды. Матч закончился в овертайме, так что «Нью-Джерси» заработал очки пятый раз подряд. Однако отставание команды от зоны плей-офф слишком велико, и Гусеву вряд ли удастся в этом сезоне сразиться за Кубок Стэнли.

Голевой юбилей Гурьянова

Денис Гурьянов продолжает радовать своими голевыми свершениями. Нападающий «Даллас Старз» отличается в третьем матче подряд. На этот раз он забросил действующему обладателю Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз». На 36-й минуте он перехватил шайбу в своей зоне, пробежал через всю площадку быстрее защитников и мощно щёлкнул по воротам. Вратарь Джейк Аллен даже не среагировал на бросок россиянина, который оформил свой 20-й гол за сезон. По этому показателю Гурьянов обошёл Евгения Кузнецова.

Этот гол едва не стал спасением для «Далласа». Гости сократили счёт до 2:3 и затем перевели игру в овертайм, когда заменили вратаря Антона Худобина полевым игроком. За матч он совершил 28 сейвов, но в серии буллитов не справился с одним броском, что привело к поражению клуба из Техаса. Александр Радулов, совершавший последнюю попытку, мог исправить ситуацию, но так и не переиграл Аллена.