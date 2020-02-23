«Уже вписал своё имя в историю»: как хоккейный мир поздравлял Овечкина с 700-й шайбой в НХЛ

Капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину под силу побить рекорд нападающего Уэйна Гретцки. Об этом заявил его одноклубник Евгений Кузнецов после того, как хоккеист забросил свою 700-ю шайбу в НХЛ. Сам легендарный канадец признался, что не будет против, если россиянин возглавит список лучших бомбардиров в истории лиги. Восхищение форвардом выразили главный тренер столичной команды Тодд Рирден и двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов, а родители игрока вспомнили его первые шаги в хоккее.

Главным событием очередного игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) стал 700-й гол в карьере нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Долгожданная шайба, которая вывела россиянина на восьмое место в списке лучших бомбардиров турнира за всю его историю, была заброшена в третьем периоде матча с «Нью-Джерси Дэвилз».

Столичная команда в итоге уступила 2:3, однако результат отошёл на второй план. По словам главного тренера Тодда Рирдена, вхождение его подопечного в «клуб 700» было вопросом времени. Он признался, что рад не только быть свидетелем этого события, но и работать бок о бок с таким выдающимся хоккеистом.

«Алекс — настоящая суперзвезда и безусловно лучший снайпер, которого я когда-либо видел. И который сегодня вновь сотворил историю. Всем нам, кто живёт в округе Колумбия, невероятно повезло столько лет видеть этого игрока в 41 домашнем матче в году», — цитирует Рирдена официальный сайт НХЛ.

Пресс-служба лиги подготовила необычную статистику, сравнив достижение Овечкина со столь же выдающимися результатами в других видах спорта, популярных в Северной Америке. Показатель в 700 шайб приравняли к 30 тыс. очков в Национальной баскетбольной лиге (НБА), 600 хоум-ранам в Главной лиге бейсбола (MLB) и 400 тачдаунам в Национальной футбольной лиге (NFL).

Затем был составлен своеобразный рейтинг игроков. Лидером стал канадский хоккеист Уэйн Гретцки, достигший данной отметки в возрасте 29 лет и 342 дней, второе и третье место занимают баскетболисты Леброн Джеймс (33 года и 24 дня) и Коби Брайант (34 года и 104 дня) соответственно. Хоккеист «Вашингтона» же расположился на четвёртой строчке (34 года 158 дней).

Эмоциональным поздравлением в адрес капитана «Кэпиталз» отметился главный тренер московского «Спартака» и бывший наставник сборной России Олег Знарок.

«700 шайб в НХЛ — это круто. Очень рад за тебя. Саша, обожаю, люблю! Дай бог тебе и Гретцки опередить. Ты знаешь, как себя готовить. В каждом сезоне ты выдаёшь феноменальную игру. Мои советы тебе даже не нужны», — обратился к Овечкину специалист.

Поздравления форварду передали и другие российские эксперты. Известный тренер Андрей Назаров отметил значимость фигуры Овечкина для всего хоккея.

«Думаю, много мальчишек выросло на голах Овечкина, на его таланте и любви к хоккею. Саша, безусловно, герой нашего времени. Он лицо лиги, всего мирового хоккея и спорта. Именно на таких столпах, как он, держится НХЛ. На его узнаваемости, трудолюбии и желании выжать из себя всё ради результата», — отметил Назаров.

Забросив свою 700-ю шайбу, Овечкин стал ещё на один шаг ближе к первой строчке в списке лучших бомбардиров НХЛ, которую с 894 голами занимает Гретцки. Несмотря на серьёзный отрыв, многие выразили уверенность в том, что россиянину под силу превзойти достижение легендарного канадца.

«Мы гордимся Александром. Как я всегда говорю, я вижу его каждый день. И из-за этого не до конца осознаёшь, с кем ты играешь. У него есть все шансы стать первым номером в истории», — заявил его одноклубник Евгений Кузнецов.

Побить рекорд Гретцки Овечкину пожелал и двукратный олимпийский чемпион Игорь Ларионов.

«700 голов — это легендарное достижение. Я очень рад, что ты, Саша, вознаграждён за труд. Ты идёшь наверх, из года в год уже много лет показываешь высокий уровень. Желаю оформить 800 голов. И в том же духе! Здорово, что наш российский парень проводит свою карьеру в НХЛ очень ярко. Даже более ярко, чем начинал! Ты был и остаёшься флагманом России в Северной Америке», — отметил Ларионов.

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В свою очередь, нападающий канадского «Монреаля» Илья Ковальчук вспомнил один эпизод из начала карьеры обоих игроков.

«Поздравляю тебя с 700-й шайбой. Ты знаешь, Железяка, это только начало! Впереди много хоккея, много голов. Желаю тебе побить все рекорды, а мы всегда рядом. Переживаем, болеем, поддерживаем. Главное — без травм! Вообще, первое, что приходит в голову, — это как мы познакомились. Мне было 14 лет, тебе — 13. И мы были на сборах в Ярославле. Считаю тебя эталоном хоккеиста, отличным примером для детей», — обратился к Овечкину Ковальчук.

Интересно, что сам Гретцки вовсе не против того, чтобы его рекорд побили. Он также отметил, что у россиянина есть все шансы, чтобы это сделать.

«Трудно сделать то, что сделал я, и действительно трудно сделать то, что Овечкин делает сейчас. У него есть реальный шанс побить рекорд. Для этого нужны две вещи: оставаться здоровым (и он доказал это на протяжении карьеры) и быть в хорошей команде. А он выступает за хорошую команду», — заявил Гретцки.

Подобного мнения придерживается и знаменитый чешский нападающий Яромир Ягр, занимающий третью строчку в списке лучших бомбардиров лиги.

«Я много забивал в НХЛ и, когда уезжал играть в Россию, прекрасно понимал, что вряд ли смогу улучшить статистику. Но сейчас в опасности не только мой рекорд, но и рекорд Гретцки! Но ведь они для того и нужны, чтобы их обновлять. Если Овечкин продолжит выступать в лиге и сохранит любовь к игре, он это сделает. Александр всегда был игроком, отдающим всё для победы своей команды. Он очень талантлив, он настоящий образец для подражания», — похвалил россиянина Ягр.

При этом чемпион мира Даниил Марков подчеркнул, что не имеет значения, побьёт ли Овечкин рекорд Гретцки, так как он уже вписал своё имя в историю НХЛ.

«Тяжело будет ему через два года достичь 800 шайб. Думаю, он лучше понимает свои способности. Как бы там ни было дальше, он уже вписал свое имя в историю НХЛ на все века. Это большая заслуга и тяжёлый труд. Я очень рад за него, желаю удачи в дальнейшем», — приводит слова Маркова Sport24.

Достижение Овечкина не оставило равнодушными и представителей других видов спорта. Так, пресс-служба махачкалинского «Анжи» посвятила хоккеисту пост в Twitter, назвав его королём, а организаторы российской части Евро-2020 предложили пригласить его в футбольную сборную.

«Александр Великий пробил 700 голов в НХЛ! Идеальное усиление для сборной России по футболу! «Кэпиталз», отпустите Ови на Евро-2020?» — пошутили они.

Пожалуй, самое трогательное поздравление капитан «Кэпиталз» получил от своих родителей Татьяны и Михаила Овечкиных. В открытом письме, опубликованном на официальном сайте НХЛ, они рассказали, что следят за каждым матчем сына, поблагодарили его партнёров по команде, а также отметили характер, благодаря которому хоккеист добился таких высот.

«Мы помним каждый твой гол. Вот как в детстве, когда вы с «Русью» играли. Шайба по воздуху летела, а ты с лёту ударил. Она отскочила ото льда и попала в сетку. Это было нечто! Ты ещё по детям выделялся хорошей спортивной злостью, стремлением к победе. Даже когда твоя детская команда уступала, кто-то не расстраивался. А ты сидел на лавочке и плакал: «Как же так? Мы проиграли...» Вот такая страсть у тебя была и есть к хоккею», — говорится в письме.