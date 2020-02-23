Гретцки: у Овечкина есть отличный шанс превзойти моё достижение

Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки оценил шансы российского форварда и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Алекандра Овечкина превзойти его рекорд по голам за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Я горжусь тем, чего достиг, трудно сделать то, что сделал я, и действительно трудно сделать то, что делает Овечкин сейчас. У него есть отличный шанс превзойти моё достижение», — приводит слова Гретцки пресс-служба НХЛ.

Он отметил, что для этого Овечкину будут необходимы две вещи — быть здоровым и играть в хорошей команде.

«Для рекорда мне пришлось играть с хорошими хоккеистами, сейчас и он выступает с хорошими партнёрами, что ему помогает», — добавил легендарный канадец.

34-летний Овечкин стал восьмым игроком в истории лиги, достигшим отметки в 700 шайб за карьеру. Рекорд, установленный Гретцки, составляет 894 шайбы.

Ранее сообщалось, что Овечкину потребовалось 1144 матча, чтобы забросить 700 шайб в НХЛ, быстрее это удалось только Гретцки.