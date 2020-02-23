Гретцки: у Овечкина есть отличный шанс превзойти моё достижение
- Reuters
«Я горжусь тем, чего достиг, трудно сделать то, что сделал я, и действительно трудно сделать то, что делает Овечкин сейчас. У него есть отличный шанс превзойти моё достижение», — приводит слова Гретцки пресс-служба НХЛ.
Он отметил, что для этого Овечкину будут необходимы две вещи — быть здоровым и играть в хорошей команде.
«Для рекорда мне пришлось играть с хорошими хоккеистами, сейчас и он выступает с хорошими партнёрами, что ему помогает», — добавил легендарный канадец.
34-летний Овечкин стал восьмым игроком в истории лиги, достигшим отметки в 700 шайб за карьеру. Рекорд, установленный Гретцки, составляет 894 шайбы.
Ранее сообщалось, что Овечкину потребовалось 1144 матча, чтобы забросить 700 шайб в НХЛ, быстрее это удалось только Гретцки.