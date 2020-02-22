Овечкину потребовалось 1144 матча, чтобы забросить 700 шайб в НХЛ, быстрее это удалось только Гретцки

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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин достиг ряда исторических показателей, забросив 700-ю шайбу за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Овечкину потребовалось 1144 матча, чтобы забросить 700 шайб в НХЛ, быстрее это удалось только Гретцки
  • Reuters

Россиянин стал вторым после легендарного Уэйна Гретцки по количеству матчей, которые ему потребовались чтобы забросить 700 шайб: 1144 у Овечкина против 886 у Гретцки.

Он также уступает только прославленному канадцу по возрасту достижения отметки в 700 шайб — Овечкину 34 года, а Гретцки на тот момент было 29 лет.

Капитану «Вашингтона» понадобилось 155 игр, чтобы забросить с 600 по 700 шайбу за карьеру, и, таким образом, он опередил Гретцки, которому потребовалось для этого 169 игр.

Овечкин также стал вторым игроком в истории лиги после Горди Хоу, забросившим 700 шайб за один клуб.

Ранее сообщалось, что Овечкин достиг отметки в 700 шайб в НХЛ.

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