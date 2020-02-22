Овечкин достиг отметки в 700 шайб в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Знаковое для 34-летнего россиянина событие произошло в третьем периоде матча регулярного чемпионата с «Нью-Джерси Дэвилз». Овечкин забил после передач Евгения Кузнецова и Ника Йенсена.

Таким образом, российский капитан «Вашингтона» стал восьмым игроком в истории НХЛ, кому удалось достичь отметки в 700 шайб.

Ранее сообщалось, что Овечкин сфотографировался с пожарными около своего дома.