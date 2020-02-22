Овечкин достиг отметки в 700 шайб в НХЛ
- Reuters
Знаковое для 34-летнего россиянина событие произошло в третьем периоде матча регулярного чемпионата с «Нью-Джерси Дэвилз». Овечкин забил после передач Евгения Кузнецова и Ника Йенсена.
700 FOR @ovi8!!! #700VIpic.twitter.com/qszGakwCQg— NHL (@NHL) February 22, 2020
Таким образом, российский капитан «Вашингтона» стал восьмым игроком в истории НХЛ, кому удалось достичь отметки в 700 шайб.
Ранее сообщалось, что Овечкин сфотографировался с пожарными около своего дома.