Овечкин достиг отметки в 700 шайб в НХЛ

Короткая ссылка
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 700-ю шайбу за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Овечкин достиг отметки в 700 шайб в НХЛ
  • Reuters

Знаковое для 34-летнего россиянина событие произошло в третьем периоде матча регулярного чемпионата с «Нью-Джерси Дэвилз». Овечкин забил после передач Евгения Кузнецова и Ника Йенсена.

Таким образом, российский капитан «Вашингтона» стал восьмым игроком в истории НХЛ, кому удалось достичь отметки в 700 шайб.

Ранее сообщалось, что Овечкин сфотографировался с пожарными около своего дома.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить