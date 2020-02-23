Родители Овечкина в письме поздравили сына с 700-м голом в НХЛ

Родители российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Татьяна и Михаил в письме поздравили сына с 700-й заброшенной шайбой в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Мы не пропускаем ни одного твоего матча. Сейчас мы находимся на даче в Подмосковье. Но всегда включаем телевизор, когда играют «Кэпиталз». Хоть в три часа ночи, хоть в пять утра. Мы привыкли к такому режиму на протяжении всей твоей карьеры, когда находимся в России. А когда прилетаем в Вашингтон, то сами идём на стадион», — приводит текст письма родителей хоккеиста официальный сайт лиги.

По словам родителей форварда, они увидели его 700-й гол, когда были на даче. При этом они не удивлены, что ему удалось забросить столько шайб за карьеру в НХЛ.

«700-й гол — это хорошая цифра. Но будем ждать 900-й. Можно из фантастики представить и 1000 голов. Но мы на такой вопрос всегда отвечаем журналистам: «Не считайте шайбы. Пусть парень играет в своё удовольствие. У него всё хорошо получается. И надо продолжать в том же духе», — написали Татьяна и Михаил Овечкины.

34-летний Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси Дэвилз» (2:3) и стал восьмым игроком в истории лиги, достигшим отметки в 700 шайб за карьеру. Рекорд, установленный Уэйном Гретцки, составляет 894 шайбы.

Ранее сообщалось, что Игорь Шестёркин, Овечкин и вратарь-любитель признаны главными звёздами дня в НХЛ.