Шестёркин, Овечкин и вратарь-любитель признаны главными звёздами дня в НХЛ

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин и форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признаны третьей и второй звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ) соответственно.

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Овечкин в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси Дэвилз» (2:3) забросил свою 700-ю шайбу в НХЛ, став восьмым игроком в истории лиги, достигшим данной отметки. Шестёркин же в игре с «Сан-Хосе Шаркс» отразил 44 броска и помог своей команде победить со счётом 3:2.

Первой же звездой дня стал 42-летний водитель лёдозаливочной машины «Замбони» Дэвид Эйрс, который встал в ворота «Каролина Харрикейнз» в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» после травм основных голкиперов команды. Вратарь сделал семь сейвов и помог «Каролине» выиграть встречу со счётом 6:3.

Ранее Артемий Панарин выразил уверенность, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки по голам в НХЛ.