Панарин уверен, что Овечкин побьёт рекорд Гретцки по голам в НХЛ
- Reuters
«Я уверен, что Овечкин забьёт больше, чем 894 шайбы. Я в этом абсолютно уверен. Если у него будет всё в порядке со здоровьем, не будет травм, то он абсолютно точно побьёт этот рекорд. Желаю ему удачи», — цитирует Панарина официальный сайт НХЛ.
34-летний Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата с «Нью-Джерси Дэвилз» (2:3) и стал восьмым игроком в истории лиги, достигшим отметки в 700 шайб за карьеру. Рекорд, установленный Уэйном Гретцки, составляет 894 шайбы.
Ранее Овечкин поделился эмоциями после своей 700-й шайбы в НХЛ.