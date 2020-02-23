Овечкин о своём 700-м голе в НХЛ: это особенный момент

Короткая ссылка
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился эмоциями после своей 700-й шайбы в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Овечкин о своём 700-м голе в НХЛ: это особенный момент
  • Reuters

«Это особенный момент. Когда вы приближаетесь к нему, вы начинаете думать о том, когда это случится. Наконец-то это всё закончилось, нам всем не нужно больше об этом говорить. Теперь двигаемся дальше», — приводит слова Овечкина Twitter «Кэпиталз».

34-летний Овечкин стал восьмым игроком в истории лиги, достигшим отметки в 700 шайб за карьеру. Рекорд, установленный Уэйном Гретцки, составляет 894 шайбы.

Ранее легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки заявил, что у Овечкина есть отличный шанс превзойти его достижение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить