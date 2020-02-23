Овечкин о своём 700-м голе в НХЛ: это особенный момент

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился эмоциями после своей 700-й шайбы в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Это особенный момент. Когда вы приближаетесь к нему, вы начинаете думать о том, когда это случится. Наконец-то это всё закончилось, нам всем не нужно больше об этом говорить. Теперь двигаемся дальше», — приводит слова Овечкина Twitter «Кэпиталз».

34-летний Овечкин стал восьмым игроком в истории лиги, достигшим отметки в 700 шайб за карьеру. Рекорд, установленный Уэйном Гретцки, составляет 894 шайбы.

Ранее легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки заявил, что у Овечкина есть отличный шанс превзойти его достижение.