«Двигаемся дальше»: Овечкин восьмым в истории забросил 700 шайб в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» забросил 700-ю шайбу в НХЛ и стал восьмым хоккеистом в истории лиги, которому покорилось это достижение. Чтобы добиться такого результата, россиянину понадобилось 1144 встречи. После игры, которая всё же завершилась не в пользу «Кэпиталсз», нападающий скромно поблагодарил за результативную передачу соотечественника Евгения Кузнецова.

Исторический гол в начале третьего периода и поражение в концовке

Александр Овечкин в текущем сезоне успел приучить болельщиков к регулярным статистическим достижениям. Он забрасывает шайбу за шайбой и постепенно приближается в списке лучших бомбардиров НХЛ за всю историю к Уэйну Гретцки, на счету которого 894 гола.

Однако если догнать легендарного канадца в текущем году будет практически нереально, то преодолеть отметку в 700 шайб россиянин должен был. И он на полном ходу шёл к достижению цели, не редко оформляя хет-трики, но в феврале взял паузу, остановившись на 698 голах. На протяжении целых пяти матчей нападающий уходил с площадки без точных бросков, да и без баллов за результативность вообще.

Но в четверг Овечкину, наконец, удалось отличиться, хотя «Вашингтон» и уступил в овертайме «Монреалю» — 3:4. Таким образом, до достижения исторической планки Александру оставалось сделать всего один шаг.

И он не стал откладывать дело в долгий ящик, а забил уже в субботней игре с «Нью-Джерси». Матч начался для «Кэпиталз» не слишком удачно. В середине первого периода хозяева открыли счёт, а после перерыва удвоили своё преимущество. Однако «Вашингтону» быстро удалось реализовать большинство и сократить отставание.

А в начале заключительной двадцатиминутки произошло историческое событие. Овечкин, получив шайбу в правом круге вбрасывания, сделал фирменный щелчок, и снаряд оказался в сетке с рикошетом от стойки. Результативную передачу восьмому номеру отдал соотечественник Евгений Кузнецов. С юбилейным 700-м голом Александра поздравляла вся команда. Его буквально зажали в объятиях. Сам же хоккеист после матча был достаточно скромен.

«Это хорошая компания, я счастлив оказаться в «клубе 700». Кузнецов отдал мне отличный пас, я бросил, шайба попала в штангу, а затем в сетку. Всё закончено, двигаемся дальше», — приводит «Чемпионат» цитату Овечкина, ссылаясь на социальные сети американского обозревателя Айэна Оланда.

«Он никогда не останавливается»

К сожалению, одержать победу «Вашингтону» это не помогло. В концовке столичный коллектив сам создал себе проблемы, схватив два подряд удаления. В результате последнее реализовал за две минуты до финальной сирены Дэймон Сиверсон. К слову, пару результативных передач в этом поединке отдал российский нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев. А «Вашингтон» потерпел четвёртое поражение подряд.

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Однако эта неудача команды забудется, а историческое достижение Овечкина останется в памяти навсегда. На то, чтобы забросить 700 шайб в НХЛ, Александру понадобилось всего 1144 матча. Это лучший результат в истории лиги после Гретцки, у которого на 700 голов ушло всего 886 встреч.

В текущем же сезоне на счету форварда уже 42 гола, и в списке лучших снайперов он уступает лишь Давиду Пастрняку («Бостон») и Остону Мэттьюсу («Торонто»), в активе которых по 43 шайбы.

К слову, Александр Великий стал лишь восьмым игроком в истории НХЛ, которому покорилась планка в 700 точных бросков. В настоящий момент в списке лучших бомбардиров лиги он уступает Гретцки, Горди Хоу (801), Яромиру Ягру (766), Бретту Халлу (741), Марселю Дионну (731), Филу Эспозито (717) и Майку Гартнеру (708). Таким образом, по итогам сезона Александру вполне по силам побороться даже за попадание в первую пятёрку. Из других действующих хоккеистов никто пока не приблизился даже к отметке в 600 шайб.

Достижение россиянина было замечено не только его партнёрами по команде и болельщиками «Кэпиталз». Овечкина поздравили даже соперники. «Нью-Джерси» по этому поводу опубликовал специальный пост в соцсетях. Не остался в стороне и официальный Twitter НХЛ. В свою очередь, в социальных сетях «Вашингтона» напомнили, что Александр является «единственным обладателем Кубка Стэнли, «Конн Смайт Трофи», «Колдер Мемориал Трофи», «Арт Росс Трофи», «Тед Линдсей Трофи» и «Морис Ришар Трофи».

Между тем нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин назвал партнёра по сборной «Русской машиной».

«Во-первых, мои поздравления. Все мы знаем, что он потрясающий игрок. Овечкин — Русская машина. Он никогда не останавливается. Мне нравится его игра, и я рад, что он забил, потому что знаю, как это нелегко. Пусть продолжает в том же духе», — цитирует «Чемпионат» слова Малкина, ссылаясь на Twitter-аккаунт Pens Inside Scoop.