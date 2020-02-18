В двух шагах от «клуба 700»: почему Овечкин не может забить в пяти матчах подряд

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не смог отметиться результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» и продлил свою неудачную серию до пяти встреч. Таким образом, российский форвард после внушительного игрового отрезка, который он выдал в январе и начале февраля, пока не сумел забросить свою 700-ю шайбу в заокеанской карьере. О возможных причинах спада лидера «Кэпиталз» — в материале RT.

Александр Овечкин не смог помочь «Вашингтону» на выезде одолеть «Вегас» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Лидер столичного коллектива вновь покинул лёд с нулём в графе «набранные очки» и продлил свою «сухую» серию до пяти встреч. «Кэпиталз» потерпели четвёртое поражение в последних пяти играх, а сам россиянин пока так и остановился на отметке в 698 голов за карьеру в НХЛ.

Начиная с 5 февраля, одной из главных тем в мире хоккея стало скорое вхождение Овечкина в «клуб 700». В этот день он оформил хет-трик в дуэли с «Лос-Анджелесом», продолжив поражать всех своими свершениями. Так, в семи встречах, прошедших с 14 января по 5 февраля, он отметился 14 заброшенными шайбами и не только вернул себе первое место в гонке снайперов лиги, но и добрался до отметки в 698 точных попаданий за карьеру. В свете этого как фанаты, так и специалисты практически не сомневались, что совсем скоро Александр оформит ещё пару голов и станет всего лишь седьмым хоккеистом в истории с 700 голами за карьеру.

Однако впечатляющий спурт неожиданно сменился застоем. Лидер «Кэпиталз» не смог не набрать ни одного балла за результативность в играх с «Филадельфией» (2:7), «Айлендерс» (3:5), «Колорадо» (3:2) и «Аризоной» (1:3). При этом Овечкина вряд ли можно упрекнуть в отсутствии старания и нацеленности на ворота, что подтверждает статистика. Александр лишь раз нанёс меньше шести бросков в створ (в матче с «Флайерз» — два), но в остальных случаях был предельно опасен. Однако шайба просто отказывалась идти в сетку.

Стоит отметить, что обычно Овечкин довольно ровно проводит этот отрезок чемпионата. Как правило, к этому моменту он начинает входить в режим подготовки к плей-офф и набирать обороты. В последний раз он переживал подобный спад на этом отрезке сезона в 2017 году. В период с 4 февраля по 13 марта он провёл 17 встреч, в которых отметился лишь тремя голами и семью передачами. При этом продолжительность «сухой» серии достигла десяти матчей. Стоит отметить, что тот сезон получился для него одним из самых неудачных в карьере. Россиянин записал на свой счёт лишь 69 (33 + 36) очков и показал свой третий худший результат в карьере.

С учётом возраста Овечкина, можно было бы предположить, что причиной снижения его продуктивности стала усталость из-за напряжённого графика, однако расписание «Кэпиталз» было весьма комфортным. В период с 5 по 16 февраля они ни разу не играли два дня подряд, а перед противостоянием с «Филадельфией» и вовсе отдыхали трое суток. Поэтому было сложно предполагать, что причиной проблем форварда является банальная усталость.

Зачастую проблемой может стать ротация состава звеньев из-за травмы одного из партнёров, но Овечкину удалось избежать влияния и этого негативного фактора. Никлас Бэкстрём и Том Уилсон оставались в строю, а травма Евгения Кузнецова вряд ли могла серьёзно сказаться на игре соотечественника. В последнее время россияне пересекались на льду лишь во время реализации численного преимущества, да и то не всегда. Виной тому не самый яркий сезон в исполнении 92-го номера, набравшего лишь 46 (19 + 27) очков в 53 встречах. В связи с этим он всё чаще стал уступать место в пятёрке большинства Якубу Вране, что снизило его влияние на выступление капитана.

Однако нельзя было исключать и психологический фактор, который не мог не оказывать влияния на показатели Овечкина. За последние годы он приучил болельщиков и специалистов не обращать внимания на сопутствующие достижения и рассматривать показатели Александра лишь в контексте соперничества с Уэйном Гретцки. Мало кто за последнее время сомневался, что россиянину по силам превзойти отметку в 700 шайб за карьеру, и это с учётом того, что данное достижение покорялось лишь избранным. Ввиду этого затянувшаяся неудачная серия и сложности с преодолением упомянутой планки вызвали некоторое недоумение в рядах фанатов, что, в свою очередь, заставило занервничать и самого хоккеиста.

На постоянные вопросы от журналистов приходилось отвечать не только Александру, но также его партнёрам по коллективу и наставнику Тодду Рирдену. Специалист подтвердил, что его подопечный испытывает огромное давление в связи с трудностями в преодолении отметки, а его напарник по звену Никлас Бэкстрём признался, что Овечкину надоело отвечать на вопросы о 700 голах. Это подтверждает тот факт, что россиянин серьёзно переживал из-за этого, хоть сам и говорил, что не обращает внимание на свои статистические показатели.

Многие ожидали, что именно в матче с «Голден Найтс» Овечкин сможет прервать неудачную серию. Выражал надежду на это и сам хоккеист, признававшийся, что о Лас-Вегасе у него остались отличные воспоминания. Это немудрено, ведь именно в этом городе он завоевал свой первый Кубок Стэнли в карьере. Однако в этот раз ему снова не удалось распечатать ворота соперника. Александр провёл на льду больше 21 минуты, за которые успел нанести четыре броска в створ. При этом один из самых опасных моментов с его участием пришёлся на первый период, но выше всяких похвал сыграл Марк-Андре Флери. Без помощи своего лидера «Вашингтон» не смог добиться успеха и уступил со счётом 2:3.

Овечкин впервые с декабря не смог отличиться в пяти матчах подряд и покинул лёд с отрицательным показателем полезности («-1»), но при этом нельзя сказать, что его выступление получилось провальным. Так, он находился на площадке в эпизоде с взятием ворот Ти Джеем Оши в большинстве, а в концовке спас команду от неминуемого гола. Тренер «Кэпиталз» снял вратаря, а Александр отразил бросок по пустым воротам.

Кроме того, лидера «Вашингтона» вновь нельзя было упрекнуть в недостатке мотивации. Он вновь пытался завести себя с помощью исполнения жёстких силовых приёмов, которых набралось целых пять штук. Один из них получился особенно впечатляющим — Овечкин вытолкнул Нэйта Шмидта на скамейку запасных «Вегаса», чем привёл в восторг как публику, так и партнёров по команде.

Тем не менее, столичный коллектив потерпел четвёртое поражение в последних пяти встречах и серьёзно осложнил себе перспективы в борьбе за Президентский кубок. Если ещё недавно подопечные Рирдена лидировали в турнирной таблице, то теперь занимают лишь третье место с 79 очками. На первой строчке расположился «Бостон» с 86 баллами, а на одно очко меньше у «Тампы».

«Вашингтон» на минорной ноте завершил краткосрочный выездной тур и в ближайшее время вернётся на родную «Кэпитал Уан Арену». Команда возьмёт небольшой перерыв и уже 21 февраля попробует реабилитироваться за последние неудачи. Помешать им в этом попытается 13-я команда Восточной конференции «Монреаль», имеющая в пассиве серию из четырёх неудач подряд.

Таким образом, у Овечкина и компании будет идеальный шанс, чтобы прийти в себя и вернуться на победные рельсы. Это особенно важно в контексте того, что затем их ждут ещё две встречи за два дня. Сначала им предстоит не самый приятный выезд в Нью-Джерси, а затем — домашняя дуэль с «Питтсбургом». Ранее в сезоне-2019/20 «Пингвинз» и «Кэпиталз» пересекались лишь раз, и тогда Александр не смог отметиться результативными баллами.