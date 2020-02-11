Дубль Кучерова, 100-е очко Сергачёва и гол Проворова: успехи россиян в НХЛ затмили травму Кузнецова и «-4» Овечкина

Форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров отметился дублем в матче с «Коламбусом» и вышел на шестое место в гонке бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ. Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин завершил встречу с «Айлендерс» с показателем полезности «-4» и не смог забросить 700-ю шайбу в карьере, а его партнёр по команде Евгений Кузнецов получил травму и покинул лёд в середине второго периода. Иван Проворов записал на свой счёт десятый гол в сезоне, Михаил Сергачёв набрал 100-е очко в заокеанской карьере, а голкипер «Флориды» Сергей Бобровский пропустил в 31-й встрече подряд. Как россияне провели игровой день в НХЛ — в материале RT.

Лидерские качества Кучерова

Действующий обладатель Президентского кубка «Тампа-Бэй» набрал великолепную форму и не собирается сбавлять обороты. Игроки «Лайтнинг» на выезде взяли верх над «Коламбусом», продлив победную серию до семи матчей. Принципиальности противостоянию добавлял тот факт, что в прошлом сезоне команды встречались между собой в первом раунде плей-офф. В результате для выяснения победителя понадобился овертайм, а главным творцом успеха гостей стал Никита Кучеров, отметившийся результативными действиями в 11-й игре подряд.

Россиянин открыл счёт уже на третьей минуте матча. К этому моменту коллективы успели заработать обоюдное удаление и играли в неполных составах. «Лайтнинг» сумели лучше воспользоваться свободными зонами и взломали оборону противника. Брэйден Пойнт на скорости протащил шайбу, после чего сделал передачу на Михаила Сергачёва. Тот исполнил наброс, а Кучеров здорово подставил клюшку. Стоит отметить, что для защитника этот результативный балл стал 100-м в заокеанской карьере. На его счету 23 гола и 77 передач в 214 играх.

Во втором периоде датский форвард «Блю Джекетс» Оливер Бьоркстранд забросил 18-ю шайбу в сезоне и сравнял счёт. После этого в дело вступили вратари, которые до конца основного времени больше не позволили поразить свои ворота. В итоге Элвис Мерзликин отметился 28 сейвами, а Кёртис Макелинни — 31 спасением. При этом у Кучерова был великолепный момент, но его бросок в стиле Александра Овечкина оказался в ловушке.

Исход встречи решился в овертайме, где успешнее оказались хоккеисты «Тампы». Пойнт, Хедман и Кучеров не оставили шансов соперникам, а россиянин вновь выступил в роли наконечника копья. Уже на 31-й секунде дополнительного времени трио удалась великолепная комбинация, а Никите оставалось лишь переправить шайбу в пустой угол.

Кучеров записал на свой счёт 27-й гол в сезоне и вышел на 11-е место в списке снайперов. Он опередил своего партнёра Стивена Стэмкоса, приблизившись к форварду «Рейнджерс» Артемию Панарину и нападающему «Виннипега» Кайлу Коннору. В активе обоих по 28 точных бросков. Что касается гонки бомбардиров, то Никита имеет в своём активе 69 (27 + 42) очков и делит шестое место с Брэдом Маршаном из «Бостона».

Голевая засуха Овечкина и травма Кузнецова

В отличие от своих конкурентов по Восточной конференции, «Вашингтон» вновь оступился. Подопечные Тодда Рирдена дома проиграли «Айлендерс». Дуэль получилась напряжённой и результативной (3:5), но среди авторов голов россиян на сей раз не оказалось. Александр Овечкин не забивает второй матч подряд и пока не смог вступить в «клуб 700».

Лидер «Кэпиталз» провёл крайне невыразительный матч и косвенно оказался причастен к каждой из пропущенных шайб. Так, Овечкин находился на льду, когда Энтони Бовилье оформлял дубль, а Девон Тэйвз, Лео Комаров и Джордан Эберле по разу поражали ворота Ильи Самсонова. В итоге российский голкипер провёл на льду 30 минут 36 секунд, за которые отразил лишь 75% бросков.

Стоит отметить, что, несмотря на пассивность в обороне, в атаке Овечкин был довольно продуктивен. Именно он вёл активную борьбу на пятаке, когда Джон Карлсон заставил капитулировать Томаса Грайсса в равных составах, а также отвлёк внимание на себя в эпизоде с голом Ти Джея Оши в большинстве. Однако россиянин завершил встречу с показателем полезности «-4», что стало повторением его худшего результата в сезоне. До настоящего момента он лишь раз выступал так же неудачно — в матче с «Каролиной» (4:6).

Кроме того, встреча с командой из Нью-Йорка была омрачена травмой Евгения Кузнецова. Форвард «Кэпиталз» попал под силовой приём в исполнении Комарова и был вынужден покинуть площадку в середине второго периода. Как сообщил Рирден, на данный момент степень тяжести повреждения неизвестна.

Успех Проворова и неудачная серия Бобровского

«Флорида» потерпела четвёртое поражение подряд и усложнила себе задачу по выходу в плей-офф НХЛ. На этот раз Сергей Бобровский и партнёры не нашли весомых аргументов против «Филадельфии» (1:4), а российский вратарь в очередной раз не смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Начало разгрому «Пантерз» положил Иван Проворов. К этому моменту гости вели в счёте благодаря точному попаданию Маккензи Уигара, а россиянин восстановил статус-кво. Защитник «Флайерз» получил пас у границы левого круга вбрасывания, сместился в центр и мощнейшим кистевым броском прошил сетку ворот. Для него этот гол стал десятым в сезоне, что позволило ему укрепиться в статусе лучшего снайпера среди отечественных защитников. Его ближайшим преследователем является Сергачёв, в активе которого на два точных броска меньше. При этом по числу очков игрок «Лайтнинг» опережает соотечественника на один балл.

В оставшееся время матча хозяева ещё дважды огорчили Бобровского, а последняя шайба оказалась в сетке в тот момент, когда гости выпустили на лёд шестого полевого игрока. Двукратный обладатель «Везина Трофи» совершил 30 сейвов, но всё равно продлил свою неудачную серию до 31 матча. В последний раз он отметился шатаутом 2 ноября, когда 22 сейвов хватило для победы над «Детройтом».