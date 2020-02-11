«Флорида» проиграла «Филадельфии», несмотря на 30 сейвов Бобровского

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«Флорида Пантерз» потерпел поражение от «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Флорида» проиграла «Филадельфии», несмотря на 30 сейвов Бобровского
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Филадельфии, завершилась со счётом 4:1 в пользу хозяев площадки.

За «Флориду» забил Маккензи Уигар. Евгений Дадонов не отличился результативными действиями. Сергей Бобровский отразил 30 из 33 бросков по своим воротам.

Победу «Филадельфии» принесли шайбы Ивана Проворова, Джеймса ван Римсдайка, Трэвиса Санхайма и Клода Жиру, поразившего пустые ворота в концовке встречи.

Ранее сообщалось, что две шайбы Кучерова принесли «Тампе» победу над «Коламбусом» в НХЛ.

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