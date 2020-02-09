Победные голы Ковальчука и Гусева, буллит Свечникова и две передачи Кучерова: чем отметились российские хоккеисты в НХЛ

Илья Ковальчук точным броском помог «Монреалю» одержать победу в овертайме, гол Никиты Гусева положил начало разгрому «Лос-Анджелеса», а Андрей Свечников реализовал решающий буллит во встрече с «Вегасом». Евгений Малкин довёл число своих результативных передач в сезоне до 40, а Никита Кучеров — до 42. Андрей Василевский обновил клубный рекорд «Тампы» по серии без поражений в основное время. Его коллега из «Далласа» Антон Худобин совершил впечатляющий сейв и отметился баллом за результативность.

В очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги все ждали продолжения голевых подвигов от Александра Овечкина. Совсем недавно российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» вышел на чистое восьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Он играючи обогнал выдающихся канадцев Стива Айзермана и Марка Мессье. Сейчас у Ови 698 заброшенных шайб за карьеру в НХЛ и впереди новый важный рубеж: 700. Юбилейное взятие ворот россиянин, по его же словам, собирался совершить «хоть головой, хоть ногой». Однако пока что «столичных» притормозила «Филадельфия Флайерз» (2:7).

Неожиданный разгром на тот момент лидера Восточной конференции от середняка случился в родных стенах. Голкипер «Кэпиталз» Илья Самсонов появился на льду лишь на 48-й минуте, заменив явно находившегося не в своей тарелке Брэйдена Холтби. Итоговый счёт мог получиться ещё более обидным для хозяев площадки, если бы не россиянин Евгений Кузнецов. Благодаря ему последнее результативное действие в игре осталось за «Вашингтоном».

Тем временем продолжает творить чудеса на североамериканском льду другой заслуженный ветеран Илья Ковальчук. После возвращения в НХЛ из петербургского СКА он пережил непростой период в «Лос-Анджелес Кингз», зато теперь демонстрирует свой талант по полной в «Монреале». В 2020 году Ковальчук действует весьма эффективно, и многие шутят, что он своей игрой пытается обратить на себя внимание более успешных клубов. По слухам, на него претендуют «Бостон Брюинз», «Эдмонтон Ойлерз», «Калгари Флэймз» и «Флорида Пантерз».

Правда, с такой игрой Ковальчука на место в восьмёрке вполне может рассчитывать и «Монреаль». Россиянин принёс ему победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в овертайме (2:1). Успех получился волевым для «Канадиенс». Они уступали после гола Джона Тавареса и смогли восстановить паритет лишь в конце третьего периода. Это сделал Марко Сканделла.

Наставник команды Клод Жюльен выделил умение Ковальчука успешно действовать в овертаймах и сериях буллитов.

«Если бы не Ковальчук, мы бы не выиграли все эти матчи. Разумеется, он не идеальный игрок... Но идеальных и не бывает. Но я уже несколько недель говорю о его энергии и воле. Он счастлив, что Сканделла забросил свою первую шайбу за «Монреаль», — это первое, что он сказал. Ковальчук правильно держится и ведёт себя в этой команде, он ветеран и вкладывает силы во всё, что мы пытаемся сделать», — подчеркнул специалист.

Сам герой матча признался, что его гол стал подарком на день рождения старшему сыну, которому исполнилось 11 лет.

«Мы подарили ему PlayStation, но он сказал: «Я хочу, чтобы ты забил, это будет лучшим подарком». Так что, я думаю, он точно будет доволен», — заключил Ковальчук.

О доверии к россиянину со стороны Жюльена свидетельствует отведённое ему игровое время. Ковальчук находился на льду 21 минуту и 22 секунды. Это третий показатель среди нападающих «Монреаля». В 15 матчах за новый клуб россиянин уже набрал 12 (6 + 6) очков. А по суммарному числу голов в овертаймах (17) уже вышел на третье место в истории, уступая лишь чеху Яромиру Ягру (19) и Овечкину (23).

После 57 сыгранных матчей у «Монреаля» 61 очко. От зоны плей-офф «Канадиенс» пока отделяют шесть баллов.

Получив вести из Монреаля, в Лос-Анджелесе, наверное, кусали локти. Ведь «Кингз» всухую уступили другой бывшей команде Ковальчука «Нью-Джерси Дэвилз» (0:3). Счёт в этой игре открыл россиянин Никита Гусев, забросивший свою 10-ю шайбу в регулярном чемпионате.

Не менее событийным выдался вечер для Евгения Малкина, сумевшего набрать очки в четвёртом матче подряд. Нападающий ассистировал своему капитану Сидни Кросби в случае с победным голом «Питтсбург Пингвинз» в гостевой встрече с «Флоридой» (3:2). У россиянина стало 40 результативных передач в сезоне-2019/20.

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 19 из 22 бросков по своим воротам. Поражение стало для «Пантерз» третьим подряд.

«В это время года матчи становятся всё более скоростными и интенсивными. Мы должны быть готовы к этому и биться друг за друга. Мы должны быть сфокусированы от начала и до конца. Больше нет никаких оправданий», — сказал голкипер.

Никита Кучеров из «Тампа-Бэй Лайтнинг» находится в зачёте ассистентов выше Малкина. У него 42 передачи. В домашнем матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:1) россиянин не только сделал два очередных точных паса, помогая партнёрам отличиться в случае с первым и третьим голами, но и повторил одно из достижений Малкина. Продлив свою результативную серию до десяти матчей (8 + 10), нападающий стал лишь пятым игроком НХЛ за последние 30 лет с как минимум пятью такими сериями за три сезона. Малкину подобное удалось в 2007—2010 годах.

В этой же встрече состоялось дерби российских вратарей. Семён Варламов из «Айлендерс» сумел отразить 27 бросков из 29 (третий гол хозяева оформили в пустые ворота). Андрей Василевский парировал 17 выстрелов гостей и обновил рекордную для «Тампы» серию без поражений в основное время. Отныне достижение равно 18 матчам. Прежнее, кстати, принадлежало другому голкиперу «Лайтнинг» из России Николаю Хабибулину. В 2003 году он не проигрывал с «Тампой» 16 встреч подряд. Всего же в активе Василевского теперь 29 побед в 41 матче сезона. Нетрудно догадаться, что он занимает первое место в НХЛ по данному показателю.

На высоте оказался и вратарь «Даллас Старз» Антон Худобин. В одном из эпизодов игры с «Сент-Луис Блюз» он блестяще справился с броском Райана О’Райлли. А в овертайме Худобин начал атаку «Старз», окончившуюся взятием ворот (3:2). Гости сумели вырвать победу, хоть и уступали 0:2 в середине первого периода, а их голкипер заработал балл за результативность.

Порадовал своих поклонников и Андрей Свечников. Его «Каролина» уступала в Лас-Вегасе недавнему финалисту Кубка Стэнли 0:2, 1:3 и 2:4, но сумела не только вернуться в игру, но и победить. Россиянин не принял активного участия в камбэке, посодействовав лишь передачей в случае с первой шайбой своей команды, которую записал себе в актив Теуво Терявяйнен. Зато в серии буллитов именно точный бросок российского нападающего оказался решающим. Благодаря этому «Харрикейнз» продолжили борьбу за попадание в плей-офф.