Ковальчук посвятил свою шайбу в ворота «Торонто» старшему сыну

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук посвятил победный гол в овертайме матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:1) своему старшему сыну.

«Моему старшему сыну вчера исполнилось 11 лет. Он попросил меня забить сегодня. Думаю, что всё получилось как нельзя лучше», — цитирует Ковальчука Montreal Gazette.

По его словам, всё было здорово, так как он видел, как члены его семьи обнимали друг друга после его гола.

Ковальчук забросил победную для «Монреаля» шайбу и вышел на чистое третье место в истории НХЛ по голам в ОТ. Для «Монреаля» эта победа стала третьей подряд.

Ранее была опубликована реакция Ковальчука на его победный гол в ОТ в матче с «Торонто».