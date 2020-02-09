Ковальчук посвятил свою шайбу в ворота «Торонто» старшему сыну
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«Моему старшему сыну вчера исполнилось 11 лет. Он попросил меня забить сегодня. Думаю, что всё получилось как нельзя лучше», — цитирует Ковальчука Montreal Gazette.
По его словам, всё было здорово, так как он видел, как члены его семьи обнимали друг друга после его гола.
Ковальчук забросил победную для «Монреаля» шайбу и вышел на чистое третье место в истории НХЛ по голам в ОТ. Для «Монреаля» эта победа стала третьей подряд.
Ранее была опубликована реакция Ковальчука на его победный гол в ОТ в матче с «Торонто».