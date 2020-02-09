Ковальчук посвятил свою шайбу в ворота «Торонто» старшему сыну

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Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук посвятил победный гол в овертайме матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:1) своему старшему сыну.
Ковальчук посвятил свою шайбу в ворота «Торонто» старшему сыну
  • globallookpress.com
  • © Vincent Ethier/Icon Sportswire

«Моему старшему сыну вчера исполнилось 11 лет. Он попросил меня забить сегодня. Думаю, что всё получилось как нельзя лучше», — цитирует Ковальчука Montreal Gazette.

По его словам, всё было здорово, так как он видел, как члены его семьи обнимали друг друга после его гола.

Ковальчук забросил победную для «Монреаля» шайбу и вышел на чистое третье место в истории НХЛ по голам в ОТ. Для «Монреаля» эта победа стала третьей подряд.

Ранее была опубликована реакция Ковальчука на его победный гол в ОТ в матче с «Торонто».

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