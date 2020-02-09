Кучеров повторил достижение Малкина и Халла в НХЛ

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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал пятым игроком за последние 30 лет, на счету которого имеется минимум пять 10-матчевых результативных серий за три сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Кучеров повторил достижение Малкина и Халла в НХЛ
  • Reuters
  • © Kim Klement-USA TODAY Sports

В матче регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:1) Кучеров отметился двумя передачами и набрал очки в 10-м матче подряд. Такая же результативная серия ему удавалась в предыдущем и позапрошлом сезоне.

Подобным достижением обладают Евгений Малкин, Пьер Турджон и Бретт Халл. Рекордсменом же является Уэйн Гретцки, которому удавалось в период с 1989 по 1992 год совершить шесть 10-матчевых результативных серий за три сезона. 

Ранее сообщалось, что две передачи Кучерова помогли «Тампе» одержать шестую победу подряд в НХЛ.

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