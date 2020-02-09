Две передачи Кучерова помогли «Тампе» одержать шестую победу подряд в НХЛ
Встреча прошла в Тампе и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
В составе «Лайтнинг» отличились Брейден Пойнт, Картер Вераге и Стивен Стэмкос. У «Нью-Йорка» единственную шайбу забросил Дерик Брассар.
Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами.
Для «молний» эта победа стала шестой подряд.
«Тампа» набрала 75 очков и занимает третье место в Восточной конференции НХЛ, «Айлендерс» располагается на шестой позиции (68).
Ранее гол Ильи Ковальчука в овертайме принёс «Монреаль Канадиенс» победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в НХЛ.