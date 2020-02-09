Две передачи Кучерова помогли «Тампе» одержать шестую победу подряд в НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Тампе и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В составе «Лайтнинг» отличились Брейден Пойнт, Картер Вераге и Стивен Стэмкос. У «Нью-Йорка» единственную шайбу забросил Дерик Брассар.

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами.

Для «молний» эта победа стала шестой подряд.

«Тампа» набрала 75 очков и занимает третье место в Восточной конференции НХЛ, «Айлендерс» располагается на шестой позиции (68).

Ранее гол Ильи Ковальчука в овертайме принёс «Монреаль Канадиенс» победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в НХЛ.