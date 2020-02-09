Две передачи Кучерова помогли «Тампе» одержать шестую победу подряд в НХЛ

Короткая ссылка
«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Тампе и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

В составе «Лайтнинг» отличились Брейден Пойнт, Картер Вераге и Стивен Стэмкос. У «Нью-Йорка» единственную шайбу забросил Дерик Брассар. 

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров отметился двумя результативными передачами.

Для «молний» эта победа стала шестой подряд.

«Тампа» набрала 75 очков и занимает третье место в Восточной конференции НХЛ, «Айлендерс» располагается на шестой позиции (68). 

Ранее гол Ильи Ковальчука в овертайме принёс «Монреаль Канадиенс» победу над «Торонто Мэйпл Лифс» в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить