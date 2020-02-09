Журналист ESPN: Овечкин уже сейчас является лучшим снайпером в истории НХЛ

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Журналист ESPN Грег Вышински считает, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин — лучший снайпер в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), несмотря на то что рекордсменом по заброшенным шайбам является Уэйн Гретцки.
Журналист ESPN: Овечкин уже сейчас является лучшим снайпером в истории НХЛ
  • Reuters

«Именно Овечкин — лучший снайпер лиги в истории. Команды уже более десяти лет не могут найти противоядие от его выстрела. 698 голов в 34 года, и, если не будет травм, в этом сезоне он снова выбьет 50 голов, а потенциально в этом регулярном чемпионате может забросить и 60 шайб», — написал обозреватель в своём материале.

Он также отметил, что в таком возрасте Гретцки не демонстрировал подобных результатов, а Овечкин выступает против одних из лучших голкиперов в истории, которые оснащены гораздо лучшей техникой и лучше обучены. По его мнению, вратари времён Гретцки несравнимы с нынешними стражами ворот.

«При условии, что Овечкин останется здоровым, мы можем стать свидетелями, как он побьёт рекорд Гретцки. Неоспоримо, у Овечкина есть шанс, он должен забивать в среднем по 30 голов в течение шести сезонов, чтобы побить достижение Уэйна. Каким бы ни был его итоговый результат, глядя на Овечкина, мы смотрим на лучшего снайпера в истории лиги», — говорится в статье Вышински.

В настоящее время на счету Овечкина 698 шайб в лиге. Это восьмой результат за всю историю НХЛ. У Гретцки 894 шайбы.

Ранее форвард «Кэпиталз» Никлас Бэкстрём выразил мнение, что Овечкин попадёт в число величайших хоккеистов всех времён.

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