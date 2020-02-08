Бэкстрём считает, что Овечкин попадёт в число величайших хоккеистов всех времён

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бэкстрём оценил степень легендарности своего российского партнёра по команде Александра Овечкина.

«Безусловно, Овечкин попадёт в число величайших хоккеистов всех времён. Мы все прекрасно осознаём, какое значение он имеет для города и клуба. Я буду с большим интересом наблюдать за тем, чего он сможет достичь», — цитирует Бэкстрёма официальный сайт НХЛ.

В настоящее время на счету Овечкина 698 шайб в лиге. Это восьмой результат за всю историю НХЛ.

Ранее Овечкин высказался по поводу своей результативности в НХЛ.