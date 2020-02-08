Бэкстрём считает, что Овечкин попадёт в число величайших хоккеистов всех времён

Короткая ссылка
Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бэкстрём оценил степень легендарности своего российского партнёра по команде Александра Овечкина.
Бэкстрём считает, что Овечкин попадёт в число величайших хоккеистов всех времён
  • Reuters

«Безусловно, Овечкин попадёт в число величайших хоккеистов всех времён. Мы все прекрасно осознаём, какое значение он имеет для города и клуба. Я буду с большим интересом наблюдать за тем, чего он сможет достичь», — цитирует Бэкстрёма официальный сайт НХЛ.

В настоящее время на счету Овечкина 698 шайб в лиге. Это восьмой результат за всю историю НХЛ.

Ранее Овечкин высказался по поводу своей результативности в НХЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить