Бэкстрём считает, что Овечкин попадёт в число величайших хоккеистов всех времён
- Reuters
«Безусловно, Овечкин попадёт в число величайших хоккеистов всех времён. Мы все прекрасно осознаём, какое значение он имеет для города и клуба. Я буду с большим интересом наблюдать за тем, чего он сможет достичь», — цитирует Бэкстрёма официальный сайт НХЛ.
В настоящее время на счету Овечкина 698 шайб в лиге. Это восьмой результат за всю историю НХЛ.
Ранее Овечкин высказался по поводу своей результативности в НХЛ.