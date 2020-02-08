Овечкин высказался по поводу своей результативности в НХЛ

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что старается не думать о 700-м голе в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Овечкин высказался по поводу своей результативности в НХЛ
  • Reuters

«Если честно, я стараюсь об этом не задумываться, потому что всё ещё играю. Я по-прежнему стараюсь делать то, на что способен. Но порой вдруг задумываешься обо всём и такой думаешь: «Ни фига себе… Это очень большие цифры», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ. 

Он отметил, что немногие хоккеисты добились подобной результативности, и он надеется, что достигнет отметки в 700 заброшенных шайб уже в следующей игре.

«Если не получится, то ничего страшного. У меня будет ещё один матч», — добавил Овечкин.

Овечкин оформил хет-трик в матче с «Лос-Анджелес Кингз» и достиг отметки в 698 голов за карьеру в НХЛ. На его счету в нынешнем сезоне уже 40 заброшенных шайб.

Ранее эксперт оценил достижения Овечкина в НХЛ.

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