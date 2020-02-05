Эксперт оценил достижения Овечкина в НХЛ

Заслуженный тренер России Александр Плющев оценил достижения нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Я его прекрасно знаю с детства, ещё с шестилетнего возраста, когда он занимался в детской спортивной школе «Динамо». Человек рос как хоккеист, как боец, как лидер. И теперь вырос в человека, который может решать большие задачи для себя, для клуба, для своей семьи», — заявил Плющев в беседе с ФАН.

По его словам, у Овечкина есть шансы побить рекорд Уэйна Гретцки, остаётся только пожелать россиянину удачи.

Как отметил Плющев, Овечкин в любом случае вписал себя в историю мирового хоккея, включая НХЛ.

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на 37-е место по числу набранных очков в НХЛ.

Рекордсменом является Уэйн Гретцки с 2857 очками. На втором месте располагается Яромир Ягр (1921), а замыкает тройку лучших Марк Мессье (1887).