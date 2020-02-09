Передача и буллит Свечникова помогли «Каролине» победить «Вегас» в НХЛ

«Каролина Харрикейнз» в серии буллитов одолела «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Основное время встречи, прошедшей в Парадайзе, завершилось со счётом 5:5.

В составе хозяев отличились Макс Пасиоретти, Джон Меррилл, Ши Теодора, Чендлер Стивенсон и Коди Икин. У «Харрикейнз» голами отметились Теуво Терявяйнен, Себастьян Ахо, Эрик Хаула, Хейдн Флёри, Мартин Нечас.

Победу гостям в серии буллитов принёс точный бросок российского форварда Андрея Свечникова.

На счету Свечникова также результативная передача.

Ранее сообщалось, что пас Евгения Малкина помог «Питтсбург Пингвинз» обыграть «Флориду Пантерз» в НХЛ.